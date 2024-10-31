新华社北京10月31日电 题：破万亿元！国家产融合作平台助企融资促发展

新华社记者张晓洁、张辛欣

工业和信息化部最新数据显示，国家产融合作平台自2021年2月上线以来，累计助企融资突破1万亿元。今年以来，平台助企融资新增约2900亿元，同比增速达40.7%。

发展新质生产力离不开金融支持。推动金融资源在产业重点领域和薄弱环节更好发挥作用，国家产融合作平台应运而生。这个平台是什么？上面有哪些资源？企业怎样用好平台？

锻长板、补短板，平台聚焦产业重点领域——

国家产融合作平台为企业和金融机构提供定制化、智能化金融服务，为的是把更多金融资源精准有效配置到产业重点领域和薄弱环节。目前，平台推出网页版和App版，企业点击链接crpt.miit.gov.cn或下载客户端即可登录平台。

中国信息通信研究院产融工作支撑团队告诉记者，平台利用新一代信息技术手段，畅通产融信息对接渠道，实行重点企业、项目及标签信息入库管理，推动中央与地方、产业与金融、科技与资本、直接与间接融资、产业链与供应链等多层面产融交流合作，支撑科技创新和技术改造再贷款、稳链保供等专项政策落地，支持重点产业链高质量发展、制造业数字化转型、优质中小企业梯度培育、产业科技创新等重点任务实施。

引金融机构、汇优质企业，持续搭建产融对接渠道——

34.65万家企业，近3000家金融机构，159家政府机构，700多项金融产品……平台通过整合产业政策与金融政策，加强信息共享，优化资源配置，推动解决企业融资难、融资贵，金融机构不愿贷、不敢贷的问题。

登录注册，企业可直接填报融资需求；点击“金融服务超市”，可以查阅特色普惠服务、银企直通服务等板块；通过算法模型自动生成企业评估报告，为金融机构助企融资提供服务依据……

记者了解到，企业可在平台上快捷填报贷款期限、利率、贷款类别等融资需求信息，平台会自动匹配相应的金融产品，对接金融机构，平均3日内金融机构就会与企业联系，是否放贷将在平台上形成反馈。同时，平台也会对企业数据自动生成评价模型，为金融机构授信提供参考。

精准画像，根据产业特色提供差异化服务——

打开国家产融合作平台界面，可以看到，24个特色专区涵盖先进制造业集群、船舶、软件、5G、工业互联网、工业绿色发展等，根据不同领域不同行业的特点，提供差异化金融对接服务。

平台还体系化发布产融政策制度，发布试点案例、金融创新、培训交流、投融资路演等信息，实现数据信息共享。

更多金融“活水”正通过这个平台流向企业创新：

交通银行江苏省分行及扬州分行获得平台推送的一家企业融资需求信息后，引导企业申请交通银行中小企业线上信用贷，为企业提供了450万元免抵质押、免担保的纯信用融资；

参考平台融资需求和评估报告，中国工商银行北京市分行为中科星睿科技（北京）有限公司审批投放300万元普惠贷款，解决短期流动性需求。

“我们将探索‘企业出题、市场答题、资本选题、地方接题’的一体化配置资源路径。”工业和信息化部财务司有关负责人表示，将持续深化产融合作，发挥国家产融合作平台纽带和汇聚效应，加强跨部门涉企信息共享机制，优化平台功能服务，不断延伸平台为企公益服务能力。

据悉，工业和信息化部将会同有关部门抓紧制定出台金融支持新型工业化的政策文件，加大对科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等支持力度，引导更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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