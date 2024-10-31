9月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模同比增长5%
2024年10月31日19:01 | 来源：新华网
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新华社北京10月31日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局31日公布的数据显示，2024年9月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模44782亿元，同比增长5%。
其中，货物贸易出口22495亿元，进口16227亿元，顺差6268亿元；服务贸易出口2420亿元，进口3640亿元，逆差1219亿元。
按美元计值，2024年9月，我国国际收支货物和服务贸易出口3520亿美元，进口2806亿美元，顺差713亿美元。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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