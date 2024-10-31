新华社北京10月31日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局31日发布消息，决定扩大外商投资企业境内再投资免登记试点、银行直接办理外债登记试点、“科汇通”试点这三项跨境投融资便利化试点的地区。

据了解，自2022年起，国家外汇局在上海市、江苏省、广东省、深圳市、北京市、浙江省、宁波市、海南省、河北雄安、重庆市、福建省、厦门市等12地开展银行直接办理外债登记试点，并在以上12地及陕西省试点外商投资企业境内再投资免登记，探索进一步便利经营主体办理跨境投融资业务。

2023年，国家外汇局在深圳市河套地区开展“科汇通”试点，允许境外科研资金直接汇入河套地区外资非企业科研机构，促进科技创新要素跨境流动。

据介绍，试点以来，政策实施情况良好，在有效防控风险的同时，有力促进了试点区域经济发展。

国家外汇局表示，在总结前期试点经验的基础上，决定将开展外商投资企业境内再投资免登记试点和银行直接办理外债登记试点的地区扩大至天津市、安徽省、山东省（含青岛市）、湖北省和四川省；将“科汇通”试点地区扩大至上海市、北京市、天津市、河北雄安、南京市、苏州市、杭州市、合肥市、武汉市、长沙市、广州市、重庆市、成都市、绵阳市、西安市和深圳市等16地。

国家外汇局表示，将加强政策评估和跟踪问效，适时完善政策措施和外汇服务，探索出台更多便利化举措，以高水平开放促进高质量发展。同时，坚持统筹金融开放和安全，加强开放监管能力建设，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经