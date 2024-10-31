人民网西安10月31日电 （焦磊）西部地区是我国重要的能源基地、现代装备制造基地、高新技术产业基地，在全国改革发展稳定大局中举足轻重。近年来，我国不断加强西部地区知识产权工作，积极助力西部大开发。

10月30日，国家知识产权局在西安举办“知识产权助力新时代西部大开发”新闻发布会，介绍知识产权系统积极服务西部地区以知识产权工作助力形成大保护、大开放、高质量发展新格局的相关举措和工作成效。

新闻发布会现场。人民网 焦磊摄

数据显示，截至今年9月底，西部地区各省份有效发明专利量达49.3万件，同比增长16.7%；有效注册商标量达661.3万件，同比增长10.5%；累计认定地理标志产品931个，批准地理标志集体商标、证明商标2389件，分别占全国的38.8%和33.3%。

促进转化运用 培育高质量发展新动能

知识产权是激励创新的催化剂、经济发展的加速器，是高质量发展的重要支撑。

国家知识产权局新闻发言人、办公室主任衡付广在发布会上表示，国家知识产权局支持西部地区深入开展专利转化运用专项行动，完成24.6万件存量发明专利盘点，遴选17.2万件进入可转化专利资源库，服务新能源、装备制造、低空经济等产业创新发展。

陕西省知识产权局局长沈黎萍表示，2021年以来，陕西相继启动实施秦创原创新驱动平台建设和科技成果转化“三项改革”，着力打通科教优势和经济发展融合的卡点、堵点，主动加强专利转化运用工作，与这两项工作有机衔接，持续释放专利价值，推动新质生产力培育壮大。

“截至今年9月底，全省已转让许可专利7782次，同比增长34.8%；受让许可专利1.2万次，同比增长52.5%。”沈黎萍表示，高校科技成果转化“混合收益”改革、“职务赋权”改革成效明显。

重庆市知识产权局局长何大伟介绍，近年来，重庆市以专利转化运用专项行动为牵引，积极探索知识产权转化运用“重庆路径”，营造良好的创新生态，为地方经济发展注入新动能。在知识产权和产业融合方面，重庆市围绕智能网联新能源汽车、电子信息、生物医药等重点产业领域，开展专利导航和分析评议，为产业强链补链、引智发展提供支持。

此外，衡付广表示，针对重点产业实施专利导航项目，国家知识产权局推动各地建立国家级专利导航服务基地24家，助力发展现代制造业和战略性新兴产业，因地制宜发展新质生产力。

培育特色产业 扎实推进乡村振兴

建设42个国家地理标志产品保护示范区，实施15个地理标志保护工程项目，西部地区地理标志直接年产值达4298.4亿元……用好地理标志是做好“土特产”大文章的重要抓手。

衡付广表示，国家知识产权局积极发挥专利、商标、地理标志、版权等各类知识产权综合效益，支持打造特色品牌。

广西壮族自治区知识产权局一级巡视员李昌华介绍，广西聚焦源头培育，壮大地理标志数量。建立区、市、县三级地理标志资源目录库，对地理标志资源实施阶梯式培育；在盘活地理标志价值方面，广西发挥地理标志强企领军效应，推行“龙头企业+专业合作社+地理标志+农户（基地）”等发展模式，推动形成多元化产业链条。据不完全统计，目前全区地理标志综合产值超2000亿元，带动就业529.68万人。

四川被誉为“天府之国”，物产丰富，地理标志数量多。四川省知识产权局副局长赵辉表示，四川鼓励各地发掘地理标志优势资源，发展以地理标志为主的特色优势产业集群，推进“地理标志+”发展模式，促进地理标志与互联网、电子商务、文化创意、生态旅游等产业融合，引导企业抱团发展、做强做大。

“新疆地大物博，资源丰富，可挖掘的地理标志产品非常多。目前全区共有地理标志产品40个，注册地理标志商标126件。”新疆维吾尔自治区知识产权局局长多里坤·阿吾提说，当地挖掘区域特色资源，帮助指导策勒红枣、霍城薰衣草、沙雅小刀等产品申报地理标志保护产品。开展地理标志统一认定保护资源信息核查，积极动员特色农产品进行地理标志产品保护，目前已有77个农产品地理标志申报地理标志保护产品。

深化国际合作 有力服务西部地区对外开放

首届中国—中亚知识产权局局长会、中国—东盟知识产权局局长会前后举办；支持“知识产权+蓉欧班列”基地建设，运送高价值自主知识产权产品，与共建“一带一路”国家共享中国创新发展成果……当前，我国西部地区正不断深化知识产权国际合作，对外开放水平不断提高。

衡付广介绍，目前，贺兰山东麓葡萄酒、郫县豆瓣、库尔勒香梨、保山小粒咖啡等36个西部地区地理标志产品进入第一批中欧地理标志产品互认互保名录，促进中欧经贸往来。

就贺兰山东麓葡萄酒产业发展，宁夏回族自治区知识产权局局长马如林表示，当地高质量提升品牌效应，围绕“特色产业+区域品牌+生态治理+乡村振兴”，以“贺兰山东麓葡萄酒”品牌提升产区知名度和市场竞争力，坚持高端定位、品牌打造，推动葡萄酒产业成为助力生态保护、乡村振兴、文化旅游的新样板。产业融合发展势头强劲，全区酿酒葡萄基地面积达到 60.2 万亩，占全国种植面积的50%左右。年产葡萄酒1.4亿瓶，提供就业岗位13万个，全产业链综合产值达到401.6 亿元。

“下一步宁夏将更好发挥中欧地理标志产品互认互保作用，让更多特色优质产品走遍全国、走向世界。”马如林说。

近年来，广西成功承办中国—东盟知识产权合作论坛、中国—东盟商事法律论坛等国际会议，不断深化知识产权国际交流合作，取得良好效果。

李昌华表示，广西依托中国—东盟博览会，举办多项知识产权国际合作活动，助力中国与东盟在知识产权能力建设、保护和运用等方面达成多项共识和成果。同时，广西创新搭建具有特色的四级海外知识产权风险防控工作体系，推动广西境外知识产权服务站实现RCEP成员国全覆盖，为企业在东盟市场的知识产权保护提供了有力支持。

“下一步，我们将更加主动服务国家发展大局，持续加力把独特区位优势更好转化为开放发展优势，做深做好知识产权创造、运用、保护、管理和服务‘五篇文章’，理顺运行体制机制、增强创新创造活力，打通知识产权国际合作‘广西渠道’。”李昌华说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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