近年来，福建省加快推进生态文明建设，围绕绿色经济和产业升级持续发力，着力打造一个生态美、产业优的现代化经济体系。

作为服务地方经济的重要金融机构，中信银行积极响应国家号召，深入贯彻绿色发展理念，充分发挥金融服务实体经济的作用，特别是在支持民营企业“走出去”过程中，以绿色金融为引擎，为福建民营企业扬帆出海提供坚实保障，共同绘制出一幅幅绿色发展、生态优先的美好画卷。

绿色金融引领转型 助力企业焕发新生

福建的绿色经济建设，离不开企业的创新转型。以福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份）为例，该公司作为行业领先的电力能源综合服务商，市场范围已遍及全国以及东南亚、南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”共建国家和地区。其子公司福建永福绿能科技有限公司，更是通过创新分布式光伏“产品+服务”的商业模式，正在源源不断地将清洁能源输送至千家万户。

永福股份的成长离不开“金融活水”的支持。最初在推进户用光伏项目时，中信银行福州分行敏锐地识别出该项目的绿色潜力和广阔的市场空间，以超出同业的响应速度，通过成立专项融资团队，量身定制融资方案，快速审批贷款，帮助项目顺利落地。

据悉，中信银行为永福股份提供了5.1亿元集团授信，投放1.38亿元的信贷资金，帮助其快速抢占分布式光伏业务市场，完成既定战略布局，不仅使得清洁能源逐步飞入寻常百姓家，还为实现福建省的“双碳”目标贡献了重要力量。

实际上，永福股份是中信银行贯彻绿色发展理念，支持民营企业转型升级的一个“缩影”。近年来，在中信银行总行的指导下，福州分行加大对绿色产业、清洁能源、节能环保等领域的信贷投放力度，支持民营企业实现绿色发展。这样的合作不仅推动了民营企业的发展，也有力带动了当地绿色经济的提升。

永福股份副总经理罗志青感慨道：“中信银行对于项目的重视程度，以及专业的全方位的服务，让企业发展、走出去更有信心。未来，也希望可以和中信银行继续加大合作规模，积极开拓海外市场。”

创新金融支持 护航“双碳”目标

随着我国明确提出“双碳”目标，清洁低碳成为能源转型发展的必然趋势，而海上风电因其风机利用率高、单机装机容量大等优势，具有广阔的市场前景。海风浩荡的福建沿海，海上风电正成为达成“双碳”目标的中坚力量。

在正力海洋工程有限公司（以下简称“正力海工”），3500吨自航自升式海上风电安装平台，能够满足深远海一体化海上风电施工作业需求。这座庞大的平台，不仅展现了福建在清洁能源领域的雄心，同样是中信银行绿色金融服务的鲜明例证。

然而，正力海洋公司起初在寻找融资时，由于投资额度高、技术风险大，许多银行都望而却步。正力海工副总裁高玲表示：“出乎我意料的是，中信银行展现了其卓越的前瞻性，不仅在项目初期阶段就多次主动参与合作方案设计，并在短短一个月内成功实现了我提出的挑战性目标。这一高效行动直接巩固了我们双方坚定的合作关系，实现了强强联合，共同成长。”

通过反复的深入研究和科学的风险评估，中信银行迅速完成了2.32亿元的首笔贷款投放，累计已投放4.06亿元，助力平台建设顺利进行。中信银行的金融支持及多方面的协同能力，不仅推动了正力海工的腾飞，更为福建海上风电产业的崛起提供了关键的资金支持。

助力民企扬帆出海 “信外汇+”开拓全球布局

随着全球化进程的提速，作为中国民营经济最为活跃的地区之一，越来越多的福建民营企业积极“走出去”，参与全球市场竞争。在这个过程中，中信银行充分利用中信集团国际化布局优势，搭建“信外汇+”跨境金融综合服务体系，并举办各类外贸研讨会，为地方民营企业提供跨境金融、海外融资、汇率风险管理等一站式服务，助力企业稳健“出海”。

九牧集团近年来不仅在国内市场表现抢眼，还并购了德国高端厨柜品牌Poggenpohl、法国品牌THG，大大提升了其在国际市场的竞争力。目前，该集团正通过中信银行提供的跨境金融服务，稳步拓展其国际化版图。据介绍，中信银行通过“信外汇+”跨境金融综合服务体系，帮助九牧集团解决了全球资金调度问题，提供了定制化的跨境资金池管理方案和外汇避险策略。

在分享与中信银行的合作经历时，九牧集团产业金融事业部负责人表示：“能在多家银行中脱颖而出，主要是因为中信银行总分支协同效率更高，能够及时积极响应，并且可以提供量身定制的产品方案，适配率更高，更有助于加速项目推进。”

为助力共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，帮助企业客户把握海外发展机遇，中信银行持续通过客户活动为企业提供最新的政策解读、市场分析以及外汇风险管理的实战指导。本年度在福建漳州、龙岩、泉州连续举办多场外贸主题研讨会，吸引超过200家企业参与，探讨了“一带一路”共建国家和地区的市场机会与法律环境，帮助本地企业掌握外汇政策和市场趋势，为企业的国际化拓展提供了重要的融智支持。

在绿色金融和跨境金融的双轮驱动下，无论是推动本地企业的绿色转型，还是助力民营企业走向国际，中信银行都发挥着重要的金融引擎作用。中信银行方面表示，将继续深化绿色金融实践，创新金融服务模式，携手民营企业共同探索绿色发展新路径，为打造生态美、产业优的新福建贡献力量。

(责编：董童、李源)

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