新华社北京10月31日电（记者吴雨、任军）中国人民银行31日发布公告，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。这是买断式逆回购创设以来，首次实现工具落地。

公告显示，为维护银行体系流动性合理充裕，10月中国人民银行开展了5000亿元买断式逆回购操作，操作期限为6个月（182天）。

“这是在连续开展7天期逆回购操作基础上，额外投放的长期资金。”招联首席研究员董希淼表示，此次操作期限为6个月，可填补现有7天期逆回购、1年期中期借贷便利（MLF）之间的工具空白。此次操作于明年4月下旬到期，跨过年底和春节，届时可以有效平滑现金投放多、缴税规模大等因素引发的资金面波动，保持流动性合理充裕。

据悉，买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。

“买断式逆回购操作实现了债券押品的过户，有助于提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。”中国民生银行首席经济学家温彬认为，作为押品的债券不再冻结在资金融入方的债券账户，而是划转到资金融出方的债券账户。此举可盘活大量债券资产，在违约等极端情况下保障央行资金安全，并带动全市场买断式回购业务发展。

此外，中国人民银行当日还发布公告称，10月中国人民银行开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。此举旨在加大货币政策逆周期调节力度，同样有助于维护银行体系流动性合理充裕。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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