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中美金融工作组举行第六次会议

2024年10月31日21:58 | 来源：中国人民银行
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中美金融工作组于国际货币基金组织和世界银行2024年10月年会期间，在美国华盛顿召开第六次会议。会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理部长奈曼共同主持。国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会、联邦存款保险公司等部门参会。

双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括中国人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。

会议听取了双方技术专家组关于国际收支平衡表编制、全球系统重要性银行（G-SIBs）危机沟通以及气候和保险业风险等议题的汇报，并就双方如何加强跨境金融服务监管合作交换了意见。

美国财政部部长耶伦会见了中美金融工作组中方代表团。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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