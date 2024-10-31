新华社深圳10月31日电（记者王丰）以“开放合作 共享机遇”为主题的2024中国海洋经济博览会31日在深圳开幕，来自海内外的超400家海洋领域重点企业、机构和组织报名参展。国家海洋信息中心在会上发布的《2024中国海洋经济发展指数》显示，2023年中国海洋经济发展指数为123.5，比上年增长3.0%，海洋经济发展稳中有进，高质量发展成效逐步显现。

本届海博会包括展览、论坛、配套活动三方面内容，展览总面积9.5万平方米，参展单位分布在海洋港口与航运、海洋油气与矿产资源开发、海洋电子信息、海洋工程与环保、海洋渔业、海洋生物与医药、海洋旅游与文化等各大领域，招商局、中国海油、中国交建、中集集团以及亨通、西门子、康士伯、海克斯康等涉海企业纷纷亮相。

“深海一号”能源站、“蓝鲸1号”钻井平台、大型液化天然气（LNG）运输船、海底管线巡检机器人……记者在展会现场看到，一系列高端装备的模型和高新技术研发成果，吸引了众多海内外参观者。此外，海上卫星发射、水下传感、智能航行等新兴技术，深海钻井机器人、超耐高压设备、海上风电发电机组等高科技产品，以及船舶自动化、绿色港口低碳智能解决方案等也纷纷亮相。

海博会期间，来自国内外的专家学者和各界代表将围绕深海科技、海洋航运、海洋生态文明、海洋合作治理等热点议题展开交流对话。此外，还将举办多场招商推介、人才交流、技术分享、合作签约、投融资对接、揭牌仪式等配套商务活动，为涉海企业与高校、科研机构、投融资机构搭建桥梁纽带。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经