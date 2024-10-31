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上交所：沪市上市公司整体经营业绩第三季度边际修复态势明显

2024年10月31日22:31 | 来源：新华社
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　　10月31日，沪市上市公司2024年三季报披露收官。上海证券交易所当日晚间发布的最新数据显示，沪市上市公司整体经营业绩第三季度边际修复态势明显。

　　据统计，第三季度，沪市2265家上市公司净利润、扣非后净利润同比增长8.3%、7.8%，分别高于第二季度同比增速7.3个百分点、5.4个百分点，环比第二季度分别增长5.6%、4.6%。

　　从前三季度来看，沪市上市公司合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，分别同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。

　　从行业来看，社会服务、非银金融、农林牧渔、有色金属、电子、汽车等行业前三季度净利润同比增速较快，建筑材料、房地产、计算机、商贸零售等行业前三季度同比降幅收窄，交通运输、农林牧渔、电力设备等行业第三季度环比增幅较为明显。

　　上交所表示，年初以来，1100余家公司披露“提质增效重回报”专项行动方案，上证50、上证180、科创板覆盖率达八成，整体盈利改善及股价表现情况均优于沪市平均水平。上市公司中期现金分红再创新高，88家公司推出三季报分红方案，同比增长近4倍；现金分红总额超90亿元，同比增长80%。（记者姚均芳、潘清）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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