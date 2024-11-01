本报北京10月31日电 （记者李婕）中国贸促会10月31日发布的《2024年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，九成受访外资企业对中国营商环境评价为“满意”及以上，外资企业持续看好中国市场。

近期，中国贸促会对400多家外资企业开展问卷调查，并深入调研50余家外国商协会和外资企业，最新编制完成《2024年第三季度中国外资营商环境调研报告》。报告显示，在对中国营商环境评价中，对“市场准入”“获取经营场所”“办理结业手续”等指标评价“满意”及以上的外资企业占比最高。

从市场情况看，受访外资企业持续看好中国市场。其中41.67%的受访欧洲企业认为今年中国市场前景“好”，环比上升14.17个百分点。近五成受访外资企业认为中国市场吸引力“上升”，环比上升2.04个百分点。其中47.92%的受访欧洲企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高5.42个百分点；60%的受访美国企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高15.26个百分点。

从经营情况看，受访外资企业在华投资意愿增加。近两成受访外资企业计划在华增资，环比上升2.07个百分点，其中受访欧洲企业增资意愿较强，环比上升2.5个百分点。东部地区是受访外资企业增资的主要地区，占比为59.52%。扩大在华生产线或实现数字化转型是受访外资企业增资的主要方式，占比为54.76%。

中国贸促会新闻发言人孙晓介绍，今年以来，全国贸促系统共召开外资企业座谈会540多场，实地调研外资企业3300多家，中国贸促会“投资中国”平台累计发布投资新闻1312条、政策文件244份、研究报告44份、招商引资项目780个。10月23日至25日，中国贸促会举办外资企业重庆行，这是今年继海南行、内蒙古行、陕西行之后中国贸促会举办的第4场外资企业地方行活动，“从中感受到外资企业看好中国市场和对在华投资的强烈信心”。

“下一步，我们将持续发挥服务外资企业专班作用，不断创新外资企业服务方式，与各方携手，为外资企业‘在中国、为世界’提供更好支持和更优服务。”孙晓表示。

据介绍，10月12日至27日，中国贸促会创新服务外资工作方式，在中国足协、北京市东城区人民政府等有关单位的大力支持下，在北京成功举办第一届“友谊杯”中外政企足球邀请赛。赛事邀请外资企业、外国使馆和商协会等机构以及中国政府部门和中国企业相聚，让中外交流走出办公室、会议室，来到绿茵场。“这拉近了人与人之间、中外之间的距离，让我们的服务外资工作更加贴近人心，也让外资企业更加真切感受到我们的善意、诚意和友谊。”孙晓说。

(责编：白宇、卫嘉)

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