本报记者 屈信明 吴 君 白光迪

11月1日起，多家银行对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制，存量房贷利率可自主协商动态调整。住房问题一头连着民生、一头连着发展，关系千家万户切身利益。

今年以来，一系列房地产金融政策持续优化，从供需两侧发力，降低居民购房成本，促进保交楼、保民生、保稳定，助力构建房地产发展新模式，更好支持刚性和改善性住房需求。

提振刚性和改善性住房需求

最近，“双11”线上促销活动开始，江苏南京市民徐星挑选了不少心仪的化妆品和衣物。她还打算购置新能源汽车，“房贷利率下调帮我省了不少钱，日常消费就升级了。”

2021年，徐星购置了一套位于南京市江心洲的住宅，从中国工商银行申请浮动利率贷款，当时每月还款6850元。“去年以来，住房贷款利率下调，月供少了1000多元，总共能省下几十万元利息。”徐星说。

9月24日，中国人民银行公布了降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例等多项房地产金融政策。大部分存量房贷利率于10月25日完成批量调整。据了解，不少银行开通政策答疑专线，在官网、微信公众号等平台进行政策宣导和问题答疑，确保政策落地见效。

“房贷利率调整与降低住房贷款首付比例等形成了政策合力，提升了消费者的购房意愿。”中国工商银行南京分行消费信贷部相关负责人说，落实存量房贷利率调整相关政策，该行将符合条件的首套、二套存量商业性个人住房贷款进行了统一批量利率调整，99%的客户不需要自主申请。

业内人士表示，一系列优化调整政策接力出台，释放强烈稳楼市信号，也让一些潜在购房者消除顾虑、改变观望态度，有助于促进房地产市场止跌回稳。

“政策‘组合拳’既能促使年轻群体加快‘租转购’，扩大刚性住房需求，同时也能缩短置换周期，提振改善性住房需求，提高存量房产流动性，带动市场整体活跃度。”上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚说，从中长期看，相关政策有助于稳定市场预期，改善投资环境，促进房地产市场平稳健康发展，带动相关产业链复苏，对稳增长起到积极作用。

保障项目建成交付和房企稳健经营

今年以来，在相关部门指导下，各地建立城市房地产融资协调机制（以下简称“协调机制”），不断推动“白名单”项目扩围增效，统筹银政企各方力量，共同推动项目建成交付。

陕西西安市某住宅项目首次申报“白名单”时，因开发企业未完全缴纳城市基础设施配套费，计划新开工建设的标段未获得建筑工程施工许可证，不符合纳入“白名单”相关要求。

得知项目情况，当地协调机制积极协调住建局、行政审批局等部门，允许项目公司分批缴纳剩余城市基础设施配套费，减轻项目公司资金压力，并很快办理了相关许可证；同时，多次组织银行座谈，推动项目后续融资有序进行。经过多方努力，该项目被纳入西安市第三批次“白名单”，并取得银团贷款授信总额度14亿元，为项目建设交付提供了坚实资金保障。

金融监管总局相关司局负责人表示，协调机制充分发挥了城市政府在稳定房地产市场方面的积极作用，及时研判本地房地产市场形势和融资需求，定期组织房企和银行各方会商，做好“白名单”项目审核把关，推动修复房地产项目存在问题，为房地产项目融资和建成交付提供了有利外部环境。截至10月16日，“白名单”项目已审批通过贷款2.23万亿元。

在协调机制推动下，各地房地产项目加快建设交付。专家表示，“白名单”扩围增效，不仅对保交房提供有力支持，也为房地产项目公司营造了更有利的发展环境。项目资金封闭管理、专款专用于项目建设等要求，将推动房地产项目公司及其母公司不断完善经营管理模式，提升运营效率和质量，增强企业核心竞争力。

金融监管总局相关司局负责人说，在“白名单”机制下，银行不断优化房地产开发贷款管理流程，涵盖授信审批、资金投放、风险管理等各环节。“‘白名单’项目管理更加规范化、精细化，不仅能有效防止贷款资金被违规挪用、保障银行债权安全，同时也为构建更加科学、合理、可持续的房地产发展新模式奠定坚实基础。”

助力扩大保障性租赁住房供给

在湖北武汉东西湖区，一处当地推动房地产去库存的试点项目正加紧装修。“该项目可提供保障性租赁住房111套，计划今年底投入运营。”武汉安居保障性住房有限公司负责人李淑云说，周边商业、教育、医疗等生活配套齐全，租赁需求旺盛。前期，在保障性住房再贷款政策支持下，银行发放了专项用于收购该项目的贷款，为推动项目收购改造提供有力支持。

“我们积极与安居公司及武汉市住房和城市更新局对接，商讨商业可行性与合作方案，通过‘绿色通道’加快项目贷款审批发放效率。”中国建设银行湖北省分行副行长金鹏说，自今年保障性住房再贷款设立以来，该行持续优化保交房金融服务，制定差别化授信审批，与湖北各级政府职能部门对接，为相关房源项目批复贷款金额4亿元，惠及住房1258套。

中国人民银行湖北省分行副行长曾涛介绍，该行正组织当地金融机构加快投放符合条件的住房租赁团体购房贷款和保障性住房收购贷款，目前湖北省金融机构已累计为18个项目授信24.2亿元。“我们还指导已发放贷款的金融机构做好保障性住房再贷款申请工作。”曾涛说。

近期，中国人民银行发布通知，优化保障性住房再贷款有关要求，对于金融机构发放的符合要求的贷款，中国人民银行向金融机构发放再贷款的比例从贷款本金的60%提升到100%，进一步增强对金融机构和收购主体的市场化激励。曾刚认为，通过收购存量商品房用作保障性住房，能够加快消化商品房库存，促进供需动态平衡，同时也有利于扩大保障性租赁住房供给，助力租购并举。

延长放宽经营性物业贷款用途、房企开发贷款合理展期相关政策的期限，研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地……金融政策持续优化，推动房地产市场止跌回稳。

住房城乡建设部有关负责人说，9月底以来，一手房的看房量、到访量、签约量明显增加，二手房的交易量持续上升。各地有力推进保交房攻坚战，已经交付246万套。国家统计局在9月下旬开展的调查显示：预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比分别比上月提高10个和6.5个百分点。

“多项政策形成合力，覆盖购房者、房企和市场各个环节，既助力解决当前问题，也有利于长期结构性调整，体现了政策的系统性和前瞻性。”曾刚说，下一步，各部门应加强政策协调，建立信息共享机制，及时跟踪市场变化。同时，鼓励金融机构创新产品和服务，加大对绿色建筑、智慧社区等新型住房项目的金融支持，促进房企探索发展新模式，更好满足多样化住房需求。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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