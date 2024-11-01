前三季度完成交通固定资产投资2.7万亿元（新数据 新看点）
2024年11月01日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月31日电 （记者韩鑫）记者10月31日从交通运输部获悉：前三季度，我国完成交通固定资产投资27131亿元，其中，铁路、水路、民航分别完成投资5612亿元、1576亿元和976亿元，同比分别增长10.3%、9.4%和22.3%，公路完成投资18967亿元，规模继续保持在较高水平。
深中通道建成开通、天山胜利隧道向年底贯通冲刺、平陆运河完成投资过半……今年以来，交通运输部持续加大政策和资金力度，多措并举扩大交通运输有效投资，公路、水运等各领域重大工程建设全力推进，国家综合立体交通网络加快完善。
此外，前三季度，我国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，货运量、港口货物吞吐量等主要指标均实现增长，完成营业性货运量416.3亿吨、同比增长3.3%，完成港口货物吞吐量129.7亿吨、同比增长3.4%。
《 人民日报 》（ 2024年11月01日 01 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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