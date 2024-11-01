本报记者 何 聪 姚雪青

短短9天完成银行授信，这让江苏泰兴市朝阳机械有限公司总经理朱展连呼没想到。

贷款到位，金工车间于10月12日顺利建成。正在紧锣密鼓组装的5台设备，将助力扩大产能。

中小微企业成长，资金需求大，但融资不易。因为厂房是租赁的，无法办理抵押，朱展跑了几家银行都没谈拢。

帮助民营企业解决发展中的急难愁盼问题，江苏不断充实政策工具箱。江苏省综合金融服务平台应运而生，直击中小微企业融资难、融资贵问题。

“打破部门壁垒、跨界整合数据，用大数据给企业‘画像’。”平台运营部负责人徐婕点开平台界面，输入企业名称，“看，这家企业规模不大，但净利润、总营收、纳税评级稳定上升，也没有司法诉讼、行政处罚，系统自动给出86分的信用分。”

信用背书，促成企业与银行“牵手”。截至目前，江苏省综合金融服务平台已为40余万家中小微企业解决融资需求4.6万亿元。

为给民营经济营造更好发展环境，江苏不久前发布《关于巩固增强经济回升向好态势进一步推动高质量发展的若干政策措施》，聚焦民营企业急难愁盼问题，推出降低企业融资成本、增强金融服务能力、完善省级企业征信服务平台等增量政策。

让民营企业在推进高水平科技自立自强和科技成果转化中发挥更大作用，江苏支持有能力的民营企业牵头承担重大技术攻关任务。

100万倍显微镜下，高温烧制的金属衬底上“长”出一层透明的石墨烯。走进江苏江南烯元石墨烯科技有限公司二维新材料实验室，南京大学现代工程与应用科学学院的专家团队与公司技术人员正在试制全新的石墨烯二维材料。

公司负责人潘栋杰介绍，从企业先行先试到引入高校院所人才进行产学研合作，从成立江苏省石墨烯创新中心到与科研端、市场端组建创新联合体，“全省的优势科技力量为我们提供坚实支撑”。

发力打造高能级创新平台，江苏推动民营企业与科研院所、高校等共建重点实验室、创新联合体，开展产业关键核心技术攻关。

“目前，江苏民营高新技术企业达4.79万家，占全省高新技术企业总数90%以上，民企工程研究中心数量占全省总数的近60%。”江苏省科学技术厅高新技术及产业化处副处长张逍越介绍。

为提高政策制定的针对性和实施的有效性，江苏近期开展了民营经济系列政策评估。江苏省发展改革委主任沈剑荣表示，落实好一揽子增量政策，江苏将以更大的改革力度、更实的工作举措，“努力推动民营企业依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，奋力推动民营经济高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经