本报北京10月31日电 （记者欧阳洁）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会31日发布数据：10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，连续两个月上升并重回景气区间。其中，大型和中型企业PMI分别为51.5%和49.4%，比上月分别上升0.9和0.2个百分点。

中国物流与采购联合会特约专家指出，从分项指数来看，生产指数、新订单指数以及采购量指数、出厂价格指数、生产经营活动预期指数等均有回升，反映制造业企业生产经营活动出现恢复迹象。

10月份，随着存量政策加快落实，叠加一揽子增量政策陆续落地，市场需求稳定恢复，促使制造业企业生产活动加快，生产指数为52%，较上月上升0.8个百分点；新订单指数为50%，较上月上升0.1个百分点；反映市场需求不足的制造业企业比重较上月下降近3个百分点。企业信心提振，后市预期乐观，生产经营活动预期指数为54%，较上月上升2个百分点。

同时发布的10月份中国非制造业商务活动指数为50.2%，较上月上升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；新订单指数环比上升3个百分点，达到47.2%，创出自今年4月以来的新高，非制造业需求止降趋稳。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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