人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业采购经理指数重回景气区间

连续两个月上升，十月份达百分之五十点一

2024年11月01日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京10月31日电  （记者欧阳洁）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会31日发布数据：10月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，连续两个月上升并重回景气区间。其中，大型和中型企业PMI分别为51.5%和49.4%，比上月分别上升0.9和0.2个百分点。

　　中国物流与采购联合会特约专家指出，从分项指数来看，生产指数、新订单指数以及采购量指数、出厂价格指数、生产经营活动预期指数等均有回升，反映制造业企业生产经营活动出现恢复迹象。

　　10月份，随着存量政策加快落实，叠加一揽子增量政策陆续落地，市场需求稳定恢复，促使制造业企业生产活动加快，生产指数为52%，较上月上升0.8个百分点；新订单指数为50%，较上月上升0.1个百分点；反映市场需求不足的制造业企业比重较上月下降近3个百分点。企业信心提振，后市预期乐观，生产经营活动预期指数为54%，较上月上升2个百分点。

　　同时发布的10月份中国非制造业商务活动指数为50.2%，较上月上升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；新订单指数环比上升3个百分点，达到47.2%，创出自今年4月以来的新高，非制造业需求止降趋稳。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月01日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
培育高质量发展新动能 知识产权助力西部大开发
　　人民网西安10月31日电 （焦磊）西部地区是我国重要的能源基地、现代装备制造基地、高新技术产业基地，在全国改革发展稳定大局中举足轻重。近年来，我国不断加强西部地区知识产权工作，积极助力西部大开发。…
助力养老金融发展 险资加快布局“医康养”产业
　　当前，随着我国步入人口老龄化社会，养老已成为社会各界关注的热点。在实施健康中国和应对人口老龄化国家战略过程中，人民群众对老有所养、病有所医、弱有所扶的要求不断提高，多元化的保险保障需求正在加快释放。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部