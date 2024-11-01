本报记者 刘志强

数据来源：国家统计局

家务劳动时间少了，健身时间多了，购物时间少了，网购的人多了……10月31日，国家统计局发布第三次全国时间利用调查公报，通过调查居民在各项活动上的时间投入，提供观测居民日常生活、评估民生福祉改善、了解经济社会发展的新维度。

据介绍，此次调查的现场调查时间为2024年5月11日—31日，调查对象以15分钟为间隔，记录周一至周五其中一天、周六至周日其中一天，共两天的时间利用情况。

就这次调查的工作开展和主要数据情况，国家统计局社科文司负责人作了介绍和解读。

居民时间利用分配和生产生活方式发生较大变化

此次调查显示，随着数字化、信息化水平不断提高，我国居民时间利用分配和生产生活方式发生了较大变化，主要体现在以下几个方面：

一是居民在家务劳动中进一步“解放双手”。近年来，智能家居在生活中的场景应用不断升级，点外卖、找家政等家庭服务逐渐得到大众认可。调查数据显示，家务劳动活动的参与者每日平均时间为1小时59分钟，比2018年减少28分钟。居民家务劳动活动时间的缩短，反映出我国居民生活方式发生较大变化，生活质量进一步提升。

二是网络购物助力消费潜力释放。调查数据显示，购买商品或服务活动的参与者每日平均时间为43分钟，比2018年减少37分钟；活动参与率为34.1%，比2018年提高13.0个百分点；在购买商品或服务时，使用互联网的居民比例为54.7%，比2018年提高38.1个百分点。居民购买商品或服务活动时间的缩短，反映出网络购物、在线生活服务等对居民的消费方式产生深刻影响，居民生活更加方便快捷。

三是全民健身热情高涨。调查结果显示，我国居民运动健身活动参与率为49.6%，比2018年提高18.7个百分点。居民运动健身活动参与率的提升，反映出居民健身意识增强，生活方式更加健康。

四是信息化加速互联网普及。近年来，智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等日益普及。调查结果显示，互联网使用的居民每日平均时间为5小时37分钟，比2018年增加2小时55分钟；互联网使用活动参与率为92.9%，比2018年提高35.9个百分点。互联网使用时长的增加和参与率的提高，反映出我国居民的生产生活与互联网的联系更加紧密，生活品质不断提升。

调查范围、调查方式有所优化

我国于2008年、2018年开展了两次时间利用调查。国家统计局社科文司负责人表示，第三次全国时间利用调查在调查范围、调查对象、调查内容、调查方式上都进行了优化。

调查范围有扩大。前两次时间利用调查覆盖全国约1/3地区，调查对象分别为1.7万户家庭、3.7万人，2.0万户家庭、4.9万人。为获取不同地区居民的时间利用信息，提高调查样本的代表性，第三次全国时间利用调查将调查范围扩大至31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，使用统一的抽样方法抽选出3.85万户城乡居民家庭、共10.7万人参与调查，更加全面、准确地反映居民时间利用情况。

调查对象有拓展。2008年调查对象为抽中调查户内15—74周岁常住成员，2018年调查对象为抽中调查户内15周岁及以上常住成员。第三次全国时间利用调查将调查对象扩展至6周岁及以上常住成员，调查对象更加全面广泛，对于我国居民在学习培训方面所花费时间的反映更符合实际。

调查内容有调整。第三次全国时间利用调查将居民一天的活动划分为6个主要活动领域、13个主要活动大类。其中，在13个主要活动大类中有7个大类设置了细分项，活动类别扩展至34个，调查内容更加丰富细化。比如，家务劳动活动大类细分为烧菜做饭、洗衣清扫、饲养宠物、其他家务劳动等类别。

调查方式有改进。前两次时间利用调查主要使用纸质问卷进行填报。第三次全国时间利用调查广泛应用信息化手段，使用统一的数据采集处理软件，主要采取手机小程序自主填报方式开展调查。对于部分使用手机填报确有困难的调查对象，仍使用纸质问卷进行填报，调查员手持电子终端上门辅助完成调查。

为改善民生、科学决策提供统计信息支撑

调查数据质量如何？社会各界对此普遍关注。第三次全国时间利用调查坚持将确保数据质量贯穿于调查全过程、各环节，有力保障了本次调查工作有序、过程规范、数据真实、结果可靠。

据介绍，此次调查组建调研督导组，实地督促指导调查机构和调查人员依法依规开展工作，确保调查员严格执行调查方案，持证入户、核对信息、逐题访问、辅助填报、签字确认。现场调查完成后，及时组织开展数据质量抽查。抽查结果显示，超过99%的抽中调查户表示调查员上门核对家庭信息并指导填报；对于使用纸质问卷的调查户，98.3%的抽中调查户表示调查员严格按照其填报的纸质表进行辅助填报。

国家统计局社科文司负责人表示，第三次全国时间利用调查能够全面、准确反映居民时间利用情况和生产生活变化，将为改善民生福祉、科学制定社会民生政策提供详实、准确的统计信息支撑。下一步将组织开展课题研究工作，推动时间利用调查微观数据开发应用，经过脱敏处理后形成的第三次全国时间利用调查微观数据集将向专家学者开放。

制图：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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