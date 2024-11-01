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光阴流转看变迁（快评）

张伟昊
2024年11月01日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　你的时间都去哪儿了？10月31日，国家统计局发布第三次全国时间利用调查公报。“光阴的故事”诉说着你我生活方式的变化，记录着经济社会发展带来的深刻变迁。

　　相较于6年前，家务劳动时间减少了，反映出智能家居应用场景不断丰富，外卖、家政等家庭服务得到认可；健身活动参与率提升了，是居民健康意识增强的体现；而网上购物的居民比例、互联网使用时间大幅提升，折射出这些年互联网技术蓬勃发展、电子商务欣欣向荣，数字生活渐成风尚。

　　“日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。”散文家朱自清曾这样描写时光匆匆。调查里生活的点滴变化，背后是技术的进步，是时代的发展。更好地分析利用数据，助力科学决策，改善民生福祉，光阴里的故事将更加美好。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月01日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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