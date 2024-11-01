图为“江海号”盾构机。

黄星霖摄

本报长沙10月31日电 （记者杨迅）10月31日，一台最大开挖直径达16.64米的超大直径盾构机在湖南长沙下线，这是我国迄今自主研制的最大直径盾构机，标志着国产超大直径盾构机产业化取得新突破。

这台盾构机取名为“江海号”，由中国铁建重工集团、中铁十四局集团联合打造，整机长约145米，总重量约5000吨，将应用于目前世界最长公路水下盾构隧道——海太长江隧道施工。

海太长江隧道位于江苏，具有超长距离、超大直径、超高水压、超大埋深、工况复杂等特点。盾构机研制团队应用自主研发技术，将实现盾构隧道沉降的毫米级精度控制，保证施工安全及效率。

据了解，业界通常把14米及以上直径盾构机称为超大直径盾构机。“江海号”成功下线，标志着我国企业在16米级超大直径盾构机研制和应用领域实现新跨越，已形成超大直径盾构机全产业链产业化发展能力。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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