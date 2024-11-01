2024媒体融合发展论坛现场。

人民网记者 翁奇羽摄

推动主力军全面挺进主战场

河北省委常委、宣传部部长 常 斌

河北认真学习贯彻习近平文化思想，把媒体融合发展作为主流媒体的生存之需、变革之策、图强之方，以主动权赢得话语权，以传播力释放影响力。

坚持导向为魂，唱响时代之音。坚持举旗铸魂，推出《沿着总书记的足迹·河北篇》，让思想之光照亮前行之路。围绕“国之大者”，推出“雄安未来之城场景汇”系列报道。讲好中国故事，打造省级对外宣传新阵地，让中国文化和价值理念更加闪亮、更加动人。

坚持移动为先，夯实传播之基。着力建平台，打造全新传媒旗舰“纵览传媒”。着力优机制，构建以“传播力为导向”的新评价体系。着力扩矩阵，以“冀云”融媒体为牵引，省市县融合发展“一朵云”加速汇聚。

坚持内容为王，锻造品牌之力。以品牌提升传播力，打造“百姓看党报”，把时政报道打造成“网络原生态”产品。以品牌增强引导力，推出“冀言”文章，形成特色IP。以品牌释放影响力，打造《美丽河北》慢直播，邀请受众“云游”河北自然风貌、感受人文胜景。

坚持创新为要，点亮未来之光。赋能产品生产，把AI融入新闻采编播发全过程，推动新闻采编轻量化。赋能数字经济，打造“数据要素×”实验室，构建数据要素全生命周期服务场景。赋能经济社会发展，推出“河北惠企利民政策通”等产品，让群众便捷搭乘数字快车。

（本报记者周小苑整理）

努力书写主流媒体系统性变革的上海答卷

上海市委常委、宣传部部长 赵嘉鸣

习近平总书记深刻指出：“媒体融合发展是一篇大文章。”党的二十届三中全会作出了“推进主流媒体系统性变革”的重大部署。上海争当地方媒体融合发展的排头兵和先行者，努力书写主流媒体系统性变革的上海答卷。

向高处立，探寻主流舆论的新表达。坚定为党立言。把正确的政治方向、价值取向、舆论导向贯穿于媒体融合发展的各环节和全过程。坚定为人民发声。记录好人民群众的奋斗与生活，让每一篇报道、每一个镜头都能给人以温暖和力量。

向深里闯，探寻系统变革的新路径。大刀阔斧推动精简精办。坚决淘汰落后产能、杜绝重复建设、破除发展障碍。不遗余力做强核心优势。坚持将优势资源集聚到主责主业上来，集中力量做精品，增强上海主流媒体竞争力。

向潮头赶，探寻技术赋能的新突破。做强新技术集成应用。以先进技术驱动媒体转型，向内赋能多屏、多链、多终端内容平台建设，向外服务城市千行百业。深耕新技术垂类服务。构建以数字技术为底座、以媒体主业为优势、真正面向市场的可持续运营模式。

向远方行，探寻中国声音的新传播。创新国传新方式。统筹推进全领域、全平台、全流程的多主体国际传播工作，在国际舆论场敢于亮相、善于发声，打造融通中外的新概念。开拓国传新渠道。密切全球媒体常态合作，深耕国际社交媒体平台，推动中国声音、上海故事漂洋过海。

（本报记者宋静思整理）

积极探索主流媒体系统性变革的浙江路径

浙江省委常委、宣传部部长 赵 承

近年来，浙江省全面加强全媒体传播体系建设、积极推进主流媒体系统性变革。

方向导向是立身之本。推进主流媒体系统性变革，必须做大做强主流思想舆论，要始终把握正确方向导向。浙江立足“重要萌发地”优势，在省域层面创立习近平新时代中国特色社会主义思想研究传播工程，创新开设“第一视点”专栏，融通动员全省宣传思想文化系统研究传播资源，形成“1+N”融媒传播形态。

人民立场是价值所向。主流媒体必须走好网上群众路线，用新的方式体现人民立场。如“浙江宣传”公众号，紧盯时政热点、社会焦点和百姓关注重点，坚持互动，建立与读者沟通的桥梁。坚持年轻态表达，文风清新、通俗易懂。

系统重塑是根本路径。浙江以全方位、深层次机制创新为牵引，推进主流媒体系统性变革。着力抓好传播平台培塑机制、“一张网”联动机制、效果评价机制、一体策划机制、激励保障机制“五大机制”建设，集中资源推进省市县三级融媒体改革，将制度优势转化为壮大主流思想舆论的综合优势。

人才队伍是最大资源。通过重构优化人才队伍，浙江持续推进主流媒体系统性变革，重点抓好年轻人才、专家型人才、技术人才三类人才队伍建设，为深度融合提供有力驱动。

（本报记者钱一彬整理）

守正创新推进媒体融合发展

贵州省委常委、宣传部部长 卢雍政

当前，媒体融合发展其时已至、其势已成。贵州牢记习近平总书记赋予贵州“在实施数字经济战略上抢新机”的光荣使命，以习近平文化思想为指引，以文化科技融合为方向，守正创新推进媒体融合发展。

用创新理论铸其魂。积极构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，全面提升思想引领力、舆论影响力、文化竞争力。用改革举措塑其形。“一盘棋”推进新闻单位和国有文化企业进一步全面深化改革，积极构建有利于激发创新创造活力的新机制新模式、推动资源向新媒体集聚，让“报刊台网端微”等发生“化学反应”，真正融为一体，实现主流媒体战略性重塑。用科学技术壮其体。扎实推进数字经济发展创新区建设，谋划实施文旅数智化创新工程，高标准建设中国（贵州）大视听算力产业园，为主流媒体注入更多“智慧”基因，支持省级主要媒体力争上游、迈向全国新型主流媒体第一方阵。

媒体融合是一场不容回避的自我革命。贵州将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以文化立心、以科技赋能，在文化科技融合的大势大潮中因势而谋、创新有为，答好推进主流媒体系统性变革这道必答题。

（本报记者史鹏飞整理）

加快融合发展步伐 建设全媒传播体系

陕西省委常委、宣传部部长 孙大光

近年来，陕西贯彻落实习近平总书记重要指示要求和党中央决策部署，积极探索、大胆实践，全面推进媒体深度融合发展，加强全媒体传播体系建设。

一是重构生产传播新格局。以技术革新为牵引，重塑生产传播体系和组织架构，组建陕西广电融媒体集团，建设中国（陕西）广播电视媒体融合发展创新中心，打造自主可控的“秦岭云”平台，接入省级主流媒体、地市级融媒体中心及107个县级融媒体中心，形成全省“一朵云”“一张网”全媒体传播体系。

二是拓展媒体应用新场景。推动主力军全面挺进主战场，建立省市县三级通联协作机制、重大主题宣传协同联动机制等，让新闻信息资源快速、精准、高效联动，实现省级媒体和地方媒体、主流媒体和商业平台协同发力。坚持全媒体贯通、大小屏联动，在首届中国—中亚峰会等重大活动中推出一批广传热播的融媒产品。

三是构建媒体发展新生态。以数据链接打破媒体边界，大力发展“新闻+政务服务商务”，逐步实现融媒体平台向社会综合治理、民生服务资源、文化传播发展拓展，目前已有80余项政务服务项目入驻全省融媒体平台。

下一步，陕西将进一步深化体制机制改革，深入推进主流媒体系统性变革，用互联网思维主导媒体资源配置，推动媒体供给和用户需求有效对接，搭建更多专业化合作平台，助力经济社会高质量发展。

（本报记者赵梦阳整理）

推进主流媒体系统性变革

中央网信办、国家网信办总工程师 孙蔚敏

党的二十届三中全会《决定》提出，“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革”，吹响媒体融合向纵深挺进的号角。如何推进主流媒体系统性变革，担负起高质量内容供给重任，是摆在我们面前的必答题。

一是牢记职责使命，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。要注重点面结合，也要转变话语体系，创新语态表达，让群众在每一个细节中真切地感悟领袖魅力、思想真谛、真理力量。

二是坚持内容为王，在网络空间持续唱响团结奋进的时代强音。要不断优化内容供给，把有意义的主题转化成高品质的作品，让老百姓愿意看、看得懂、记得住。

三是把牢正确方向，在围绕中心、服务大局中擦亮金字招牌。主流媒体要做到重流量但不唯流量。在重大事件报道上靠前发力，在热点问题上凝聚共识。关注群众生活冷暖，点赞平凡人的不平凡价值，让正能量澎湃大流量。

四是拥抱技术变革，以先进技术赋能全媒传播。在出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》的基础上，国家网信办又制定了《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》以及配套标准，在今年9月向社会公开征求意见，以更好促进人工智能健康发展。

让我们以本次论坛为契机，加快建设全媒体传播体系，塑造主流舆论新格局，更好为强国建设、民族复兴提供强大的精神力量。

（本报记者刘书文整理）

坚守主流媒体责任，以创新引领媒体融合

新华通讯社党组成员、副社长 刘 健

党的二十届三中全会《决定》对主流媒体构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系、推进系统性变革，完善生成式人工智能发展和管理机制提出明确要求，为我们开启融合发展下一程提供根本遵循、行动指南。今天，我用3个关键词与大家交流体会。

一是坚守。党媒姓党始终是我们最根本的坚守，红色基因始终是我们最亮眼的底色。让互联网为我所有，更好地服务国家和人民，是主流媒体责无旁贷的使命。高举旗帜，引领导向，巩固壮大主流舆论，是主流媒体义不容辞的坚守。

二是创新。信息技术日新月异，为我们开展全方位全流程创新，提供了更广阔的空间。我们积极推动内容创新，策划有高度、有深度、有力度、有温度的重点选题；推动技术创新，探索将人工智能、大数据等运用于新闻生产的全流程；推动服务创新，构建起多语种、立体式、全媒体、全球传播矩阵。

三是改革。深化文化体制机制改革，是进一步全面深化改革的重要内容。主流媒体重任在肩，必须全力以赴。我们着力改革体制机制，有效提升传播合力；改革业务流程，建立人工智能技术赋能策采编发全链条工作机制；改革评价体系，加强全媒体人才队伍建设，激发融合发展的新活力。

未来，新华社愿与大家携手共建全媒体传播体系、引领主流舆论新格局，为强国建设、民族复兴伟业凝聚思想共识作出更大贡献。

（本报记者梁楠整理）

承担新使命 推动新变革

中央广播电视总台党组成员、副总编辑，CGTN总编辑 范 昀

党的二十届三中全会《决定》提出“推进主流媒体系统性变革”的新要求，为我们承担新使命、推动新变革、巩固壮大主流舆论指明了前进方向。结合论坛主题和中央广播电视总台实践，分享几点思考。

一是坚持以新语态阐释新思想，深化“思想+艺术+技术”融合传播，推动塑造主流舆论新格局。创新做好习近平总书记重要思想宣传阐释，重磅推出《平“语”近人——习近平喜欢的典故》《领航》国际版等精品节目。发挥80个语种、近200个海外站点和CGTN全球传播优势，持续提升海外投送能力和首发首达能力，着力扭转“西方中心论”等固有偏见。

二是坚持以新技术打造新内容，深化“5G+4K/8K+AI”格局，以新质生产力提升传播力。强化科技引领，央视4K/8K超高清频道开播，CMG媒体云等创新技术织密总台技术网络，人工智能等新技术贯穿视频生产全流程。打造了《简牍探中华》《寻古中国》等文化精品和《中国神话》等首创AI节目，以技术力量再现历史、放飞想象、震撼视听，助力实现“满屏皆精品”。

三是坚持以新模式建设新平台，共建多元融媒体产业生态，推动全媒体引导力、传播力、影响力持续跃升。我们将深入推进多元化合作和多业态发展，以改革的精神和开放的姿态，搭建产学研用一体化合作平台，携手各界推动全媒体传播体系建设不断取得新突破。

（本报记者石惟嘉整理）

牢牢掌握新闻舆论工作的战略主动

中华全国新闻工作者协会党组成员、书记处书记 吴 兢

党的二十届三中全会《决定》提出，“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革。”这一重要部署推动媒体融合发展进入新阶段，是主流媒体进一步全面深化改革、实现高质量发展的重要契机。

一是守好方向，把握系统性变革之魂。中国记协将坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导新闻战线始终坚持融合发展正确方向，做大做强主流舆论。

二是抢抓机遇，汇聚系统性变革之力。中国记协将遵循全媒体时代新闻传播规律，充分发挥“记者之家”的独特作用，在助推主流媒体开疆拓土上下功夫，在引领商业平台同向同行上下功夫，在赋能对外传播格局构建上下功夫。

三是培育优才，铸牢系统性变革之基。中国记协将忠实履行推动新闻队伍建设的光荣使命，深化拓展马克思主义新闻观教育，深化增强“四力”教育实践，构建高质量新闻队伍培训体系，打造“记者之家大学堂”综合服务平台，用人才杠杆撬动主流媒体融合发展活力。

四是发挥优势，增强系统性变革之效。中国记协将当好桥梁纽带，创新工作机制，推进中国新闻奖评选改革、“好记者讲好故事”机制创新、中国新媒体大会提质增效、中国记协传媒智库创设等，进一步延伸服务效能。

（本报记者吴姗整理）

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 10 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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