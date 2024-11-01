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精耕细作 做好“海”的文章（深度观察）

2024年11月01日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：福建东山县铜陵镇丰汇水产巴浪鱼养殖基地迎来收获。
　　李江涛摄（人民视觉）
　　图②：河北秦皇岛市海港区渔民在整理运装海产品。
　　曹建雄摄（人民视觉）
　　图③：海南临高县博纵村渔家乐讲解员为小朋友介绍海洋生物知识。
　　王开运摄（人民视觉）
　　图④：在浙江宁波市象山港，渔船队伍起航。
　　胡学军摄（人民视觉）
　　图⑤：在山东日照市东港区的海产品加工车间，工人忙着包装产品。
　　董 轩摄（人民视觉）
　　数据来源：农业农村部

　　核心阅读

　　10月15日，习近平总书记在福建漳州市东山县陈城镇澳角村考察时指出，村级党组织要发挥火车头作用，带领乡亲们做好“海”的文章，在乡村振兴、共同富裕的道路上一往无前。

　　靠海吃海，如何做好“海”的文章？本报记者奔赴各地渔村，踏访“海上田园”，走进加工车间，体验渔家风情，触摸海洋渔业全产业链条的蓬勃脉动，探寻推动高质量发展的新实践。

　　

　　福建东山县深耕海洋牧场

　　“一条鱼”兴起一个富民产业

　　本报记者  刘晓宇

　　时针指向下午6点，夕阳余晖铺洒，海面染成金黄。“上排！”养殖户林进东面庞黝黑、手脚麻利，抬手一挥，七八个小伙子登上汽艇，驶向大海。

　　“今晚一定能收获不少。”养殖巴浪鱼6年，林进东对鱼情摸得透，是东山县铜陵镇出了名的“鱼把头”。马达轰鸣声里，林进东手指船舱里满满当当的冰块和一张大网，热情介绍：“巴浪鱼性子烈、游速快，咋样捕、咋样运，窍门不少。”

　　船行半小时，一片整齐排列的塑胶渔排跃入视线。这里是林进东创立的丰汇水产蓝圆鲹优新品种推广示范基地，9个渔排、900余口网箱就是巴浪鱼的“家”。“这儿海水深，水流快，水质也好，特别适合巴浪鱼生长。”林进东说。

　　为啥选择养殖巴浪鱼？林进东笑着解释，“野生巴浪鱼肉质柴，过去渔民当成‘杂鱼’，卖不上价钱。几年前，几条野生巴浪鱼苗混入了网箱，没想到人工饲养半年后，巴浪鱼体形壮硕、肉质鲜嫩。”瞅准商机，林进东试着开展规模化养殖。

　　一道道难题随之而来。巴浪鱼游速快，食量大，可喂多了不消化，影响成活率；喜居深海冷水，网箱要远离码头……学技术、大胆试，林进东摸索出一套成熟的养殖模式：冬天水温低，饲料搭配虾肉，增加鲜味，既让鱼儿吃得好也游得欢；等到了夏季，水温升高，就要减少投食。“预计今年能收获超90万斤巴浪鱼，产值超5000万元。”林进东算起账。

　　渔船“小改大、木改钢”，网箱渔排升级改造……现代化养殖设施，为丰产夯实基础。林进东的养殖区所在的铜陵镇海域，是东山巴浪鱼养殖集中区和优新品种推广示范基地，这里的养殖面积达500余亩，产值可达2.5亿元。“目前‘先行区’已经完成3万多口网箱渔排改造，接下来继续向周边拓展。”铜陵镇党委书记杨文聪介绍。

　　从捕鱼到“牧鱼”，林进东带着老伙计们走上深海养殖的新路子。“去年，我开始跟着养巴浪鱼，技术、销路都不成问题，一年能挣80多万元。”樟塘镇港西村养殖户林孝说。“基地+农户”模式带动巴浪鱼养殖从业人员达到2000余人，预计今年全年养殖巴浪鱼1600万斤。

　　东山县海水养殖面积达79.33平方公里，资源丰富，产业基础好。近年来，县里引导养殖户采用新型环保塑胶网箱、塑料浮球替代木质渔排、泡沫浮球等传统养殖设施，全面推动海上养殖转型升级，同时改善海洋生态环境。“大海是我们的宝贵财富，接下来将不断促进产业转型升级，提高养殖效益，带动更多渔民致富。”东山县海洋与渔业局局长林陵东说。

　　

　　山东日照市东港区建设海鲜车间

　　一条产业链加工产值超47亿元

　　本报记者  李  蕊

　　碧浪抚岸，港汊弯弯，在日照市东港区涛雒镇，标准化养殖厂房和露天养殖池错落分布。

　　不远处，拓洋渔业专业合作社里，加工自动生产线快速运转，清洗、分割、冷冻、包装，一只只新鲜章鱼被制作成了翻花小章鱼。“我们推出了虾丸、虾滑、虾饼、翻花小章鱼等30多种海洋食品，深受市场欢迎。”合作社负责人付冠强如数家珍。

　　从捕鱼到养鱼，再到发展精深加工，付冠强追着“潮头”跑。“最开始干海洋捕捞，‘望风出船，靠天吃饭’。后来盖起了标准化养殖厂房，靠技术养鱼，规模一点点扩大。”

　　产量上来了，咋样增效益？“不少人喜欢尝‘一口鲜’，发展海产品精深加工，准没错。”摸爬滚打多年，付冠强点子多、懂经营。在有关部门支持下，周边4个渔村通过党支部联建方式，成立拓洋渔业专业合作社，付冠强成了带头人。“大家伙资源互补，打通养殖、供货、加工、销售等链条，一块儿把产业做大做优。”付冠强说。

　　海产品变食品，“鲜”是关键。在高标准加工车间，净水处理、制冷系统、绿色环保载冷剂等60台设备一应俱全。在储运环节，自动分拣，冷链运输，无二次接触。“我们研发了海鲜干货、休闲零食、即食产品等，海产品‘游’上生产线，‘身价’翻番。”付冠强说。

　　好产品如何闯市场？搞直播，打品牌，提高知名度。“锅底少油、中到大火翻炒……”辛辣小章鱼滋滋作响。对着镜头，主播“90后小渔夫”边烹饪边讲解，2.6万粉丝在线“赏味”。为了拓展线上销售，合作社组织主播到车间、码头直播带货，带着网友感受海味。“我们还跟水产育苗、养殖、加工等8家企业签约，产业上下游合作，统一供货，统一质量标准，统一标识，擦亮‘江阿公’品牌。”付冠强介绍。

　　产业链连着利益链。如今，拓洋渔业专业合作社营业额达2400多万元，带动周边23个村750多户渔民深度参与产业发展，形成了订单销售、就业务工等多种利益联结模式，带动渔民户均增收2.5万元以上。

　　靠海吃海，有了新吃法。“延伸产业链，向精深加工要效益。”东港区海洋发展局局长赵伟介绍，全区3个沿海镇（街道）共有工厂化养殖户1586家，水产品加工产值47.2亿元，同比增长26%。

　　“海产品加工亦工亦农，连城带乡，接下来我们将加强与科研院所合作，引进加工企业，构建线上线下冷链物流体系，打造集养殖、育苗、加工、仓储、销售等为一体的全产业链，进一步把资源优势转化为经济优势。”赵伟展望。

　　

　　海南临高县打造海上乐园

　　一条海岸线带火渔家乐

　　本报记者  孙海天

　　“快来，这里有几只小青蟹！”夜幕降临，临高县东英镇博纵村的海滩上十分热闹。王开省头戴夜灯，前方引路，游客们穿着胶鞋、手持蟹钳，顺着灯光在礁石缝隙里搜寻海螺和螃蟹，不一会儿，小筐就装得满满当当。

　　博纵村依海而建，海岸线延绵约1.3公里，家家户户几乎都有渔船。抓鱼拾贝是王开省的乡愁记忆。大学毕业后，他返乡创业，投资50多万元，办起村里第一家餐饮店——“博纵故事”。“没承想，刚开业就遇上国庆假期，一天就招待三十来桌客人。”王开省说。

　　“开门红”让他来了劲头。流量咋样变“留量”？王开省将目光落在了村里的原生态海岸线。赶海、海钓、出海捕鱼……王开省挨个尝试，把村民们习以为常的农活农事变成了体验观光项目。“游客能吃、能玩、能体验，越来越多的‘头回客’变‘回头客’，每年净收入20多万元。”

　　红火的生意，点燃了乡亲们的热情。村民陈小真在村口办起了“外滩故事餐厅”。游客络绎不绝，全家上阵帮忙。她感慨，“最忙的时候一天要接待60桌客人，每月能多收入上万元，比捕鱼卖鱼挣钱多了。”

　　“碧海银滩就是我们的金山银山。”博纵村驻村第一书记张德光信心满满。这些年，村里开展人居环境整治，清巷道、净沙滩、废弃渔船改造成微景观，墙壁上涂满生动彩绘，渔家风情更加浓郁，“村子及周边开办民宿12家、海鲜店9家，为68人提供就业岗位，每月接待游客过千人，村民吃上了‘旅游饭’。”

　　“下一步，我们继续完善基础设施，安装太阳能路灯，美化环境，把小渔村打造成美丽乡村，让游客住得舒心、玩得开心。”张德光介绍。

　　文旅融合，促进渔业新业态蓬勃发展。投入产业资金1200多万元，把东英镇美夏港打造成美夏国际休闲海钓中心；在调楼镇抱才村，建设休闲渔业等项目……临高县积极引导渔民“往岸上走、往深海走、往休闲渔业走”，依托东英镇近15公里海岸线资源，发展滨海民宿、滨海旅游等新产业。“县里推动渔业与休闲娱乐、旅游观光、餐饮美食等有机融合，休闲渔业成了渔民增收新渠道。目前，全县已完成渔业转产转业500多人，今年计划对550多名从业人员进行统一技能培训，推动海洋渔业产业转型升级，加快推进文旅、渔旅融合发展。”临高县农业农村局副局长张聪说。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月01日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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