王 浩

依海而生，向海而兴。从海边渔村，到繁忙渔港，广大渔民“躬耕”万顷碧波，海洋捕捞、海水养殖、海产品加工、海鲜电商、海岛旅游等产业齐头并进，“蓝色引擎”动力澎湃。农业农村部数据显示，2023年我国海水产品产量同比增长3.64%，渔民收入保持增长，渔业经济总体保持良好发展态势，为重要农产品稳定安全供给作出积极贡献。

海洋渔业是乡村特色产业的重要组成部分，是增加农民收入的重要渠道。当前海洋渔业发展迎来机遇期。看供给，现代化养殖设施和装备不断推广应用，生态健康养殖模式逐渐成熟，种业创新攻关取得突破，产业基础更加稳固，为推动海洋渔业转方式、调结构、优供给提供了有力支撑。看需求，随着城乡居民消费结构升级，人们不仅要“吃得饱”，更要“吃得好”“吃得健康”。丰富“中国饭碗”，满足个性化、差异化、品质化的水产品消费需求，海洋渔业大有可为。因此要牢牢抓住机遇，坚持数量质量并重，促进供需有效衔接，推动海洋渔业高质量发展，为兴农强村富民注入强劲动力。

深耕蓝海，关键要保持定力，精准施策。当前渔业产业发展面临资源环境刚性约束突出、传统养殖空间日益受限、产业链条较短等挑战。相关地区应加快补齐短板，迎难而上，优化调整养殖布局，加强科技创新成果推广应用，打造先进要素集聚的海产品生产优势区，提高水产养殖规模化、集约化、机械化、智能化、标准化水平。此外，还应着重发展海产品加工、冷链仓储、电商直播、休闲渔业等多元新业态，发展鲜活、冷冻、干制等产品生产，拓展多元功能，挖掘增值潜力，推进一二三产深度融合发展，提升渔业产业现代化水平。

大海是渔民的家园，更是他们增收致富的主阵地。发展海洋渔业，要建立紧密利益联结机制。比如，多为养殖大户、家庭渔场等新型经营主体排忧解难，促进现代渔业龙头企业做强做优，强化资金、技术、人才等要素保障。加快推广订单养殖、生产托管等社会化服务，推进小规模养殖户生产现代化。

海依然是那片海，“海”的文章却更加精彩。耕耘大海，久久为功，新时代新征程上，渔村一定更美丽，渔业一定更兴旺，渔民一定会有更加火热的生活。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 18 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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