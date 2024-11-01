本报记者 孔德晨

10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。10月份，制造业PMI为50.1%，非制造业商务活动指数为50.2%，综合PMI产出指数为50.8%，分别比上月上升0.3、0.2和0.4个百分点，整体回升，均位于临界点以上。专家表示，这表明企业对行业发展预期较为乐观，中国经济回升向好基础继续巩固。

企业生产继续加快

数据显示，制造业PMI连续两个月回升，时隔5个月重新升至扩张区间。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，中国经济景气水平继续回升向好。

——企业生产继续加快。生产指数为52.0%，比上月上升0.8个百分点，制造业企业生产扩张加快。新订单指数为50.0%，比上月上升0.1个百分点，升至临界点。从行业看，通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需释放较快。

——价格指数明显回升。受近期部分大宗商品价格上涨等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为53.4%和49.9%，比上月上升8.3和5.9个百分点，制造业市场价格总体水平明显改善。

——大中型企业PMI继续回升。大型企业PMI为51.5%，比上月上升0.9个百分点，景气水平稳中有升；中型企业PMI为49.4%，比上月上升0.2个百分点，景气水平继续改善。

——市场预期改善。生产经营活动预期指数为54.0%，比上月上升2.0个百分点，为近4个月高点，表明随着推动经济回升向好的积极因素累积增多，企业信心有所增强。

中国物流信息中心分析师文韬表示，分项指数普遍上升，显示当前经济运行积极变化明显，市场需求改善，生产加快，上下游市场价格联动回升，基础原材料行业止降回稳，新动能保持平稳增长，企业预期乐观，经济回升向好基础继续巩固。

非制造业需求改善

10月份，中国非制造业商务活动指数为50.2%，较上月上升0.2个百分点，回升至临界点以上。

中国物流信息中心分析师武威表示，非制造业商务活动指数连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；新订单指数较上月明显上升，环比上升3个百分点，达到47.2%，创出自今年4月以来的新高，显示非制造业需求改善，止降趋稳。

具体看，服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.2个百分点，重回景气区间。其中，受国庆假期带动，与居民旅游出行相关的铁路运输、航空运输、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数均升至55.0%以上较高景气区间，市场活跃度明显提升；邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数在60.0%以上高位运行，业务总量保持较快增长。

在服务业市场预期方面，业务活动预期指数为56.2%，比上月上升1.6个百分点，升至较高景气区间，其中铁路运输、邮政、货币金融服务、资本市场服务等行业业务活动预期指数均高于65.0%，相关行业企业对市场发展前景看好。

“在市场和政策双驱动下，非制造业中与投资和消费相关的行业均有积极变化。”武威说，基础设施建设活动继续发力稳增长，土木工程建筑业商务活动指数升至55%以上较高景气区间，环比升幅超2个百分点，随着专项债发行和使用的进一步提速，四季度基础设施建设投资有望继续发力。

制造业向好运行有基础

“10月份PMI指数继续回升，且已高于荣枯线，表明经济运行呈现企稳态势。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群说，生产指数、新订单指数、采购量指数、出厂价格指数、生产经营活动预期指数等均有回升，反映制造业企业生产经营活动有全面恢复迹象。

但同时也应注意，中小企业新订单指数仍在荣枯线以下，反映需求不足的企业占比仍超过60%，市场引导的需求不足对企业生产经营活动的制约仍很严重。“应继续加大扩内需相关政策的力度，带动企业生产投资恢复、就业形势好转、居民消费购买力显著提高。”张立群说。

关于后期市场形势，武威表示，自9月底以来，一系列货币和财政政策持续落地，有效提振了市场信心，企业预期和资本市场信心均有明显提升。10月，非制造业业务活动预期指数为56.1%，环比上升1.7个百分点，结束连续3个月环比下降走势，资本市场服务业的商务活动指数和新订单指数较上月均有明显上升。

文韬认为，企业原材料储备和劳动力扩张积极，10月份原材料库存指数为48.2%，较上月上升0.5个百分点，从业人员指数为48.4%，较上月上升0.2个百分点，两个指数均创今年以来新高。“随着各项政策继续协调推进，政策效能进一步释放，加上临近年末，居民消费活动更趋活跃，制造业持续向好运行具备基础。”

(责编：白宇、卫嘉)

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