原标题：前三季度可再生能源新增装机2.1亿千瓦

科技日报北京10月31日电 （记者刘园园）“2024年前三季度，全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。”31日，国家能源局举行新闻发布会，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星介绍，2024年前三季度，我国可再生能源装机规模不断实现新突破。

在今年前三季度全国可再生能源发电新增装机中，水电新增797万千瓦，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，生物质发电新增137万千瓦，风电太阳能发电合计新增突破2亿千瓦。

截至2024年9月底，全国可再生能源装机达到17.3亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的54.7%。其中，水电装机4.3亿千瓦，风电装机4.8亿千瓦，太阳能发电装机7.7亿千瓦，生物质发电装机0.46亿千瓦。

“可再生能源发电量稳步提升。”张星介绍，2024年前三季度，全国可再生能源发电量达2.51万亿千瓦时，同比增加20.9%，约占全部发电量的35.5%。其中，风电太阳能发电量合计达13490亿千瓦时，同比增长26.3%，与同期第三产业用电量（13953亿千瓦时）基本持平，超过了同期城乡居民生活用电量（11721亿千瓦时）。

据监测，今年前8个月，能源重点项目完成投资额保持较快增长，为经济社会高质量发展注入动能和活力。

“全国能源投资保持较快增长态势。”国家能源局发展规划司副司长董万成谈道，能源领域积极扩大有效投资，有力有序推进重大基础设施和新型基础设施建设。分地区看，东部、中部、西部地区完成投资额同比分别增长17.4%、15.4%、13.8%。央企投资持续较快增长，民企投资增速企稳。

值得关注的是，非化石能源发电投资稳步增长，甘肃、新疆、辽宁、黑龙江、河北一批集中式风电项目加快推进。集中式光伏方面，云南、新疆、青海、内蒙古、山东、河北在建项目投资加快释放；分布式光伏方面，江苏、浙江发展提速，安徽、广东投资快速增长。

此外，董万成提到，能源网络基础设施投资稳步释放，川渝特高压交流电网主网架建设扎实推进；能源新业态投资加快释放，其中新型储能完成投资额同比增长21.0%，抽水蓄能完成投资额同比增长45.5%。

(责编：杨曦、陈键)

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