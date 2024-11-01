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爱因斯坦探针卫星或发现新型暂现天体

陆成宽
2024年11月01日08:48 | 来源：科技日报
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原标题：爱因斯坦探针卫星或发现新型暂现天体

　　科技日报北京10月31日电 （记者陆成宽）记者31日从中国科学院举办的成果发布会上获悉，爱因斯坦探针卫星发现一颗可能的新型暂现天体，该天体的光谱和时变特征与目前已知的天体类型均不完全一致。这一发现，对于拓展我们对宇宙暂现天体族群的认识以及理解极端物理过程具有重要的科学价值。相关研究成果在线发表于《中国科学：物理学 力学 天文学》杂志。

　　暂现天体就像转瞬即逝的宇宙“烟花”，是宇宙中的剧烈爆发现象。这些壮观而神奇的“烟花”，携带着天体形成和演化的关键信息，对于研究宇宙中的极端现象、探索宇宙奥秘具有重要意义。

　　2024年4月8日，爱因斯坦探针卫星发现一例暂现天体EP240408a，并记录了其X射线的一次剧烈爆发。此次X射线爆发的亮度增强了300倍，仅持续了12秒，大约10天后，该天体的X射线辐射消失。

　　“暂现天体EP240408a的发现，可能预示着一类全新的暂现源类型，其辐射集中在X射线，且较为暗弱，持续时间只有10天左右，很难被其他X射线和其他波段的望远镜探测到。这一发现表明，我们之前所认识的暂现天体可能只是冰山一角。”爱因斯坦探针卫星首席科学家、中国科学院国家天文台研究员袁为民说，“我们将这一创新成果发表在中国的期刊上，彰显了在人类探索宇宙征程中的中国贡献。”

　　除了暂现天体，爱因斯坦探针卫星还成功探测到来自256亿光年之外的伽马射线暴EP240315a。这一发现证明了该卫星探测来自早期宇宙伽马暴的能力，也为进一步理解恒星塌缩产生黑洞及相对论性喷流的物理过程提供了新的视角。

　　袁为民介绍，今年1月发射以来，爱因斯坦探针卫星已经探测到60例确定的暂现天体、上千例暂现天体候选体，以及480多例恒星耀发，探测到上百例已知天体的爆发。卫星团队向国际天文界发送了100多条天文警报，引导了国际上地面和空间多波段设备的后随观测。

　　对此，英国莱斯特大学教授保罗·奥布莱恩评价道：“爱因斯坦探针卫星已经充分证明了宽视场X射线天文学的重要性，其强大的巡天和后随观测能力不仅使得我们能够发现众多新的X射线暂现源，还能对已知的X射线源进行常规监测。”

　　当天，中国科学院还举行了爱因斯坦探针卫星在轨交付仪式，并正式将该卫星命名为“天关”卫星。“‘天关’一词源于我国北宋至和元年司天监观测并记录的‘天关客星’超新星爆发。将卫星命名为‘天关’卫星，体现了中国在超新星爆发观测记录方面的深厚渊源和对世界天文学的卓越贡献。”袁为民说道。

(责编：杨曦、陈键)
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