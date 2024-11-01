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天津口岸今年以来 对金砖国家进出口额超2688亿元

2024年11月01日08:49 | 来源：科技日报
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原标题：天津口岸今年以来 对金砖国家进出口额超2688亿元

科技日报讯 （记者陈曦）记者10月30日从天津海关获悉，今年以来，天津口岸与其他金砖国家进出口贸易保持增长，进出口总值超2688亿元，同比增长4%。

日前，装载着天津富士达自行车工业股份有限公司3010辆新款公路自行车的货船在天津港码头启航出海。“我们的自行车产品在金砖国家市场深受欢迎，今年以来，出口额已超过7600万元。”该公司关务负责人卢丽虹告诉记者。

近年来，我国与金砖国家经贸合作在规模、模式、机制上取得亮眼成绩，天津企业与金砖国家的经贸往来日益频繁。为更好服务辖区企业与金砖国家市场的贸易往来，天津海关结合产品实际情况，在市场准入、通关政策等方面为企业提供详细指导。

此外，天津海关还加强对企业的信用培育，建立AEO（经认证的经营者）重点培育企业库，帮助企业提高海关信用等级。企业协调员主动送政策上门，助力企业享受更多便捷通关政策，引导企业用好归类预裁定制度、减免税政策和原产地红利等便捷优惠措施，提升企业市场竞争力，全力助推天津外贸高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)
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