李宏策

原标题：人工智能正推动产业模式改变

随着人工智能（AI）技术的不断进步，其在各行业的应用日益广泛。从优化农业生产到提升商业效率，AI正逐步改变着传统作业模式。学术界与产业界的合作，也在推动着这一变革。

“嗨！巴黎”人工智能研究中心和巴黎HEC商学院主办的“2024HEC数字创新与分析高管论坛”上个月稍早时间在巴黎举行。来自欧洲、美国和亚洲的学者及企业高管们，开始深入探讨AI在商业领域的最新应用以及AI未来的发展前景。

AI在农业中发挥重要作用

论坛上，路易达孚集团数据科学与分析主管亚历克斯·雷赫瓦在“利用数据和AI服务未来农业”的主题报告中指出，AI正在并将在农业中发挥不可或缺的重要作用。

路易达孚集团是一家全球领先的农产品贸易与加工企业。它利用数据科学将农作物监测、天气、交易、可持续性、物流、业务优化等多方面信息进行系统的数据化，借助AI技术全面综合分析，从而对种植、销售、物流和仓储等决策提供优化建议。

以橙子种植为例，通过抽样监测果树，借助新的AI模型，整合多方面影响橙子产量的外界因素，该集团能够提前11周作出更为精准的作物预测。

在天气预测方面，AI能够在宏观尺度提前预测气候风险，从而指导种植决策规避灾害天气影响，并能够对农作物价格波动进行预测。在较小尺度上，AI可以更为准确的评估和预测早期霜冻等风险。AI还可以对特定河流的水位状态进行监测和预测，并为特定地区提供种植决策。

初创公司EASY24数据主管鲁本·维斯卡诺介绍了AI如何帮助酒厂、批发商和终端商户之间建立更高效的采购模式，并由此催生新的商机。

维斯卡诺表示，酒厂和批发商提供的产品清单没有统一格式，有的是文字文件，有的是图片文件，还有的是口述录音。以前，不同类型的信息源很难统一处理，但随着通用AI技术的发展，这些信息都能够被AI理解，并在短时间内生成统一的格式。利用这一技术，EASY24在生产者和销售者之间建立起信息平台，从而解决了双方难以取得及时联系的痛点。

AI优劣势还需更深入研究

AI飞速发展，人们对其评价趋向两端。乐观主义者认为，AI具备巨大的潜力，将改善社会的各个方面。悲观主义者则担心AI的发展会带来负面影响，如失业和不可控的技术滥用。

纽约大学斯特恩商学院阿宁迪亚·高什教授发表了题为“与AI共同发展，构建AI之屋以获得竞争优势”的讲座。高什表示，相较于电力和计算机等传统通用技术，AI更为复杂，在本质上具有不确定性。人们需要更深入地理解人类相对于机器和算法的优势与劣势，从而找到能充分发挥AI作用的领域，让AI成为人类智能的有力补充。

高什认为，AI存在的偏见问题往往源于反映历史社会行为的数据生成过程，责任不在AI，而在于人类自身。AI去偏算法的新发展将能够应对这些问题。

高什说，AI技术本身并不是问题，反而是解决各种社会问题的关键。

搭建交流平台追踪AI进展

巴黎HEC商学院的李喜彤教授是本次论坛的发起者和组织者，同时也是“嗨！巴黎”人工智能研究中心的研究员，人工智能领域专家。他在接受科技日报记者采访时表示，此次论坛是“嗨！巴黎”人工智能研究中心的一次学术尝试，旨在搭建一个学术界和企业界交流AI技术和应用的高端平台，通过汇集欧洲、美国和中国的顶尖学者与头部企业，从多角度把握AI发展的前沿态势。

“嗨！巴黎”是法国政府重点打造的人工智能研究中心。2024年5月，马克龙总统在爱丽舍宫会见法国人工智能领域顶尖人才，并决定为该项目再次注资7000万欧元，以支持其在AI人才发展和创新方面发挥驱动作用。

李喜彤表示，未来计划以每年一届的模式持续举办人工智能主题论坛，并将持续追踪伴随AI高速发展的商业应用和社会影响。

(责编：杨曦、陈键)

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