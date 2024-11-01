刘 琪 韩 昱

原标题：奋力冲刺全年经济目标 地方密集部署工作“拼经济”

距离2024年结束还有两个月，为实现全年经济发展目标，各地已进入冲刺阶段。记者注意到，10月份以来，上海、广东、湖北等地纷纷召开会议，密集部署四季度工作，对标全年目标全力“拼经济”。

从各地部署情况来看，促消费和扩大有效投资仍是各地经济工作重头戏。同时，各地也高频强调“两新”“两重”等政策机遇，加快谋划布局。

“消费和投资是拉动经济增长的两大引擎。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，扩大消费可以增加居民购买力、刺激市场需求。而扩大有效投资则能够促进生产、优化供给、改善就业，对推动经济高质量发展产生深远影响。

着力促消费扩投资

今年的《政府工作报告》提出“促进消费稳定增长”“培育壮大新型消费”“稳定和扩大传统消费”等围绕消费的多项任务。记者注意到，各地在部署四季度经济工作时，对促进消费也颇为重视。

比如，新疆维吾尔自治区人民政府网站消息，10月26日上午，新疆维吾尔自治区2024年前三季度经济运行分析暨第四季度经济工作推进会召开。会议强调，要抓住年底消费旺季，开展各类促销活动，加快释放房地产、新能源汽车等各类消费需求，着力推动冰雪旅游高质量发展。

再比如，广东省人民政府网站消息，10月21日，广东省人民政府召开全省四季度经济工作部署会议。会议强调，要深入挖掘消费增长潜力，精心组织各类促消费活动，更大力度推进消费品以旧换新，扩大文旅、教育、医疗、养老、家政等服务消费，培育新型消费业态，优化消费结构。

“消费作为最终需求，对经济增长的贡献率较大。扩大内需，特别是促进消费稳定增长，可以有效拉动经济增长，增强经济发展的内生动力。”巨丰投顾高级投资顾问朱华雷对《证券日报》记者表示。

今年的《政府工作报告》指出，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。

各地在进一步扩大有效投资方面，也有诸多部署。比如，海南省人民政府网站消息，10月18日，奋力冲刺全年经济目标任务暨第四季度扩大有效投资调度会在海口召开。会议要求，要抓实抓牢重点工作，进一步扩大有效投资，更好发挥财政资金引导带动作用，撬动民间资本、金融资本等支持实体经济发展，推动标志性重大项目早开工、快建设，以更大力度吸引和利用外资，激发全社会投资创业活力。

再比如，陕西省人民政府网站消息，10月18日，全省稳增长推进会暨县（市、区）委书记工作交流会在西安召开。会议强调，要在强化项目投资拉动上全面加力，深入开展重大项目“百日攻坚”行动，加快“两重”项目、四季度省市增开重点项目、大体量工程项目、国债项目和专项债项目建设，掀起岁末年初大招商、招大商、以商招商的热潮。

“扩大有效投资可以直接增加生产能力，提高生产效率，促进经济增长。”朱华雷分析，从稳增长角度来看，投资和消费两者共同发力，将更有利于经济的稳定和发展。

宋向清表示，各地注重释放内需潜力，增强国内大循环的内生动力，进而增强经济的抗风险能力、有效应对经济波动，保持经济的平稳健康发展，这也是各地政策的重要着力点。

增强对经济增长拉动作用

除对消费和投资的重视外，各地在部署工作中，对“两新”“两重”等政策机遇也频频“划重点”。

比如，前述广东召开的会议提出，要集中力量抓项目促投资，充分发挥“两新”“两重”等激励性政策作用，用好用足专项债、超长期特别国债等各类资金，加快推动项目建设提速增效，同时抓紧谋划一批带动能力强的重大项目，做实做细前期工作。

再比如，湖北省人民政府网站消息，10月14日，湖北省委副书记、省长王忠林主持召开省政府常务会议。会议强调，“要抢抓国家强化逆周期调节的重大机遇，加强向上对接汇报，争取更多资金项目支持；狠抓政策落地，加快超长期特别国债、地方政府专项债、‘两新’资金等使用进度，尽快把政策红利转化为发展实效”。

据国家发展改革委消息，从“两新”工作看，最新数据显示，随着国家安排3000亿元超长期特别国债资金加力支持设备更新和消费品以旧换新以来，政策效应加快显现。国家发展改革委表示，目前正在加力落实一揽子增量政策，同时抓紧研究提出明年继续支持“两新”工作的总体安排、实施方式和支持标准，为进一步提振消费、扩大投资、促进发展注入新动力。从“两重”工作看，2025年，将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，“两重”建设仍将保持有力度的安排。

宋向清认为，四季度经济预计将继续保持总量上稳定增长、发展质量上持续升级、经济结构上持续优化、民生福祉上持续改善的基本态势。

(责编：杨曦、陈键)

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