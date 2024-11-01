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美好生活体验官：线上线下加速融合 助推便民服务“零距离”

人民网记者 许维娜
2024年11月01日08:53 | 来源：人民网
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“现在实在是太方便了。东西确实比较多，我本身腿脚又不方便，拿回去会有些困难。好在现在有免费帮老人送菜到家的服务了，而且改造升级后的东单菜市场还有许多其他便民的服务。”北京朝阳和平街街道的一位居民说道。

傍晚时分，和平街街道变得繁忙起来，一条2.88公里的街道两旁，居民区错落分布。虽空间受限，却与服务业发展相得益彰。

曾几何时，这里是杂乱小商铺的聚集地，缺乏统一规划。而如今，当地部门积极作为，将这里打造成集生活服务、购物娱乐、文化体验于一体的新型便民生活区域，服务着一万多名居民，推动着多元化商业业态蓬勃发展。

踏出家门，步行15分钟，能享受到哪些生活便利？本期《美好生活体验官》将带您走进北京、延安，探索这些城市正在全力构建的“一刻钟便民生活圈”。在这个生活圈内，居民不一定要跨出“圈”，就可以尽享便民服务。

自2021年开始，多部门联合推动“一刻钟便民生活圈”建设。根据规划，今年推动70%以上的城市启动便民生活圈工作；2025年，在有条件的城市全面推开，居民综合满意度达到90％以上。

受访专家表示，“一刻钟便民生活圈”在各地“多点开花”，这一举措恰是对百姓生活需求的精准回应。截至今年6月底，三批150个全国试点地区已建设3946个便民生活圈，涉及商业网点88.82万个，服务社区居民7676万人。

商务部研究院流通与消费研究所副研究员姜照在接受《美好生活体验官》栏目采访时表示，推动城市一刻钟便民生活圈建设具有非常重要的意义，能够有效地推动便民服务消费的增长、带动产业发展和促进就业岗位的增加，提升了老百姓的幸福感和体验感，体现了以人民为中心的发展思想，更好满足了人民日益增长的美好生活需要。

记者梳理发现，目前北京已有422个生活圈通过了验收程序，这些生活圈覆盖了超过1930个社区，为840多万居民提供了服务。

而在居民家周边15分钟步行范围内，健身房、游泳馆等品质提升类业态，让消费更加舒心。与此同时，线上便民生活也在悄然发生着深刻变革。以北京朝阳和平街道为例，经过优化和提升，800多个便民服务网点已经实现了智能化、可视化和便利化，今年6月推出的AI生活平台进一步增强了这一效果，目前注册用户已达到1.2万人。

姜照表示，随着数字技术的广泛渗透，便民服务如在线缴费、在线办公、在线理财和便捷支付等已经悄然融入人们的日常生活。例如，线上办公的智能化和快捷性，打破了工作时间和空间的限制；而线上缴费的便捷和高效，则为大众节约了宝贵的时间和精力。

各地政府积极供给便民服务，金融机构也响应政策，积极拓展数字金融服务的广度和深度，不断探索新应用场景，为便民生活的持续优化贡献金融力量。

其中，数字金融应用是重要着力点之一。例如，光大银行在人力资源和物流行业提供定制化服务方案。在人力资源领域，为企业员工提供薪资发放、福利管理等服务，有助于提升员工满意度和忠诚度；在物流行业，为物流企业提供融资支持、支付结算等服务，可在一定程度上加速物流运输效率，降低运营成本。

姜照还表示，展望未来，建议各地要根据三年行动计划的要求，结合自身发展特色和人口结构，坚持问计于民、问需于民，因地制宜打造多层次、广覆盖、差异化的一刻钟便民生活圈。

(责编：罗知之、吕骞)
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