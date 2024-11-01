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智能农机提升秋冬种质量 绘就明年夏粮生产好“丰”光

人民网记者 李栋
2024年11月01日08:53 | 来源：人民网
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当前，全国秋粮收获接近尾声，秋冬种接茬开始。近年来，智能农机在田间地头大显身手，不断助力夯实国家粮食安全“压舱石”。

近期，在河南安阳内黄县亳城镇的农田里，农机轰鸣声此起彼伏，小麦大面积播种作业正如火如荼地进行着。与以往不同的是，今年智能农机成了播种作业的“主角”，为当地农业生产带来了新的动力。

“这台大马力播种机搭载了北斗导航系统，能够精准按照预设路线和播种密度进行作业，一台机器一天能播种小麦100多亩。”介绍起新式“铁牛”，农机手王广亮滔滔不绝，“它通过卫星导航和传感技术，可以实时显示土地的平整度、土壤湿度等信息，并自动调整播种参数，确保每一粒种子都能在最佳的环境中生根发芽。”

“今年冬小麦意向播种面积90多万亩。”内黄县农机发展中心副主任刘献锋介绍，目前，全县十余家农机合作社推广了120余台智能农机设备，加上12600余套大中型农机设备，同步在田间开展秋种秋管工作，保证今年冬小麦播的足、种的好。

据介绍，今年播种期间，内黄县农机中心组织18支农机服务队不间断在田间巡查，对农机调度、维修、燃油供应、天气信息全程跟踪、全程服务，保障农户们的小麦播种质量和进度。同时，农业农村部门成立了20余个技术服务分队，深入500多个行政村，向农户讲解小麦品种的选择、土壤墒情的把握、施肥的技巧以及病虫害防治的要点等关键环节，指导农户及时落实补种、化学除草、中耕追肥等管理措施，做到早管、精管、细管，为冬小麦丰产丰收保驾护航。

今年以来，越来越多的新质生产力向农业领域汇聚，农机装备的提档升级也在不断助力粮食丰收。甘肃、湖南、江西、浙江等粮食产区通过开展农机研发、制造、推广、应用一体化试点，聚力攻关大马力农机和丘陵适用的小农机，全方位助力我国粮食生产。

近日，农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》（以下简称《行动计划》），明确今后一段时期推进智慧农业的工作思路和重点任务。

《指导意见》提出，要全方位提升智慧农业应用水平，包括推进主要作物种植精准化、设施种植数字化、畜牧养殖智慧化、渔业生产智能化、育制种智能化、农业全产业链数字化和农业农村管理服务数字化7项重点任务。

《行动计划》明确，聚焦重点领域关键环节，突出行动导向和可操作性，部署实施智慧农业公共服务能力提升、重点领域应用拓展、示范带动三大行动。

“力争到2030年，高端传感器、关键零部件、成套智能装备等关键技术装备取得重大突破，智慧农业标准体系、检测制度基本建立，技术先进、质量可靠的国产化技术装备大面积推广，智慧农业在重点地区、重要领域、关键环节得到广泛应用，农业生产信息化率达到35%左右。到2035年，关键核心技术全面突破，技术装备达到国际先进水平，农业全方位、全链条实现数字化改造，农业生产信息化率达到40%以上。”在谈及智慧农业的具体目标时，农业农村部相关负责人如是表示。

(责编：罗知之、吕骞)
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