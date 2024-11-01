人民网记者 许维娜

沿着长江索道南站旁的公路往江边走，便来到位于南滨路马鞍山片区的重庆开埠遗址公园。漫步其中，茶馆、咖啡厅等餐饮娱乐商业体错落其间。

“我们对闲置的8栋文物建筑、2处历史建筑和2.3万平方米的公共空间进行修缮和活化利用，使其与城市公园有机融合，打造出城市新地标和消费新场景。”重庆市南岸区住房城乡建委相关负责人介绍道。截至目前，重庆开埠遗址公园已累计为市民提供研学、运动、艺术活动等公共服务3000余次，累计吸引游客150万人次。

日前，住房城乡建设部办公厅印发《实施城市更新行动可复制经验做法清单（第三批）》，重庆市以开埠遗址公园为载体，通过专业化运营提升城市公共空间活力的经验做法顺利入围。

记者梳理发现，除重庆这一典型案例外，全国众多城市也因地制宜，在建立城市更新工作组织机制、完善城市更新法规和标准、推进城市更新机制、优化存量资源盘活利用政策、构建城市更新多元投融资机制、探索城市更新多方参与机制等方面积极实施城市更新行动。

今年以来，湖北多地住房和城市更新局亮相的消息引发关注。以武汉市住房和城市更新局为例，官网介绍称，该局贯彻落实党中央关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实市委、市政府工作要求。

“当前，我国城市发展已进入城市更新的重要时期。实施城市更新行动，是党中央、国务院作出的重大决策部署，是转变城市发展方式、实现高质量发展的重要举措。”此前，住房城乡建设部部长倪虹公开表示，扎实有序推进城市更新，能够有效释放投资和消费潜能，促进我国经济持续回升向好，打造高品质生活空间，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

城市更新不仅关乎城市面貌的改善，更是推动经济社会发展、提升居民生活质量的关键所在。

拆除全部396户护栏，为居民生活消除隐患；补充绿地约8420平方米、停车位351个、充电车位32个，为居民生活增添便利……近期，北京市通州区某小区通过系统化实施综合整治，解决居民日常生活中的“急难愁盼”。

受访专家表示，城镇老旧社区改造是城市更新和高质量发展中的重要议题。以大拆大建为特征的高速城镇化走向终结，以整治“城市病”、改善居民生活条件为目标的城镇精细化治理被提上日程。

记者日前从住房和城乡建设部获悉，1-9月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.8万个。分地区看，江苏、上海、吉林、青海等4个地区已全部开工。

“大力推进城镇老旧小区改造作为实施城市更新行动的重要内容，取得了比较明显的成效。”住房城乡建设部副部长秦海翔此前表示。

住房城乡建设部数据显示，2019年以来，我国累计新开工改造城镇的老旧小区25.88万个，惠及了4434万户、约1.1亿居民。在城镇老旧小区改造中，共改造提升水电气热等老化管线32.6万公里；加装电梯12.5万部，增设了养老、托育等各类社区服务设施7.27万个；同步实施建筑节能改造4.23亿平方米。

“在推进老旧小区改造的同时，我们坚持以‘小切口’来改善‘大民生’，不断加强群众身边的公园绿地、运动活动场地等建设，建设了口袋公园4万多个、城市绿道10万多公里，并在6100个公园中开放共享了1.1万公顷草坪，为群众亲近自然、休闲游憩、运动健身提供了场所，让我们的城市更加宜居。”秦海翔介绍说。

以北京市丰台区的如琢园为例，它原是大兴机场线修建后恢复的边角地。如今，通过留白增绿，昔日荒地变为“金角银边”的公园，每日吸引约2000人前来漫步赏花。这一转变不仅美化了城市环境，也为周边居民提供了休闲娱乐的好去处。

城市更新是一项长期任务。其他专家建议，城市更新的下一步工作重点应聚焦于进一步丰富和完善土地、规划、金融等配套政策，以清除建立可持续城市更新模式的障碍，并进一步激发其动力和活力。（实习生孙晨子对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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