人民网记者 杨虞波罗

“早上6点我就到景区门口开始排队了，问了下排在前面的老哥，他不到5点就到了。”家住北京的小余起了个大早，终于买到了心心念念的凤冠冰箱贴。

近日，中国国家博物馆的孝端皇后凤冠冰箱贴成了炙手可热的新晋“顶流”，频频断货，被称为北京最难买的冰箱贴之一。

孝端皇后凤冠冰箱贴。资料图

国家博物馆相关负责人表示，木质冰箱贴日产量已从1000件增加至2000件，预计下周达到2500件，金属冰箱贴从日产量3000件增至5000件。“由于产品精细，比如木质‘凤冠’要做出类似金属的光泽，冠上镶嵌的‘红蓝宝石’需要纯手工粘贴，想要保证质量，目前的产量已经达到极限。”该负责人说。

凤冠冰箱贴“出圈”也并非孤例，北京古代建筑博物馆的天宫藻井解构冰箱贴、杭州博物馆的影青釉里红冰箱贴、敦煌研究院的纸雕灯冰箱贴、西藏博物馆的花瓶冰箱贴……它们也都各具魅力，备受大家追捧。

数据显示，2024年国庆期间，全国博物馆接待观众人数7488万人次。“博物馆热”持续升温的同时，博物馆文创也因其独特的文化内涵和创意设计，成为年轻人追求个性化、差异化消费的重要选择。

通过电商平台，博物馆文创产品得以打破地域限制。抖音电商数据显示，过去一年，博物馆文创销量同比增长超11倍，最受欢迎的博物馆文创包括故宫日历、中国国家博物馆立体冰箱贴、甘肃省博物馆敦煌福手玩偶、苏州博物馆吴王夫差毛绒剑和三星堆博物馆青铜面具挂饰等。

与此同时，各地博物馆与消费者持续“双向奔赴”，他们采用更年轻、活泼的产品表现方式，将传统文化元素与现代设计理念相结合，推出了一系列具有创意和实用性的产品。这些产品不仅具有收藏价值，还能在日常生活中使用，从而拉近了传统文化与观众之间的距离。

现如今，文创产品市场正蓬勃发展，“小小冰箱贴”已成为撬动文旅产业发展的新亮点，通过传递文化价值、精准把握市场需求、提升经济效益、促进文旅融合以及推动未来发展趋势等方面，为文旅产业的高质量发展做出重要贡献。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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