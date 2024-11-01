马春阳

原标题：前三季度金条金币消费大幅增长

中国黄金协会近日发布的数据显示，2024年前三季度，全国黄金消费量741.732吨，与2023年同期相比下降11.18%。其中：金条及金币282.721吨，同比增长27.14%；黄金首饰400.038吨，同比下降27.53%。

今年以来，黄金价格屡创新高。国际金价方面，北京时间10月30日，COMEX黄金日内触及2801.7美元/盎司，刷新历史新高。自9月9日至今，COMEX黄金连续8周上涨，累计涨幅超10%。国内首饰金方面，10月30日，周大福、周六福等多家品牌的金价均达到826元/克。

在市场分析人士看来，今年以来，黄金价格的快速上涨是影响中国黄金消费量的主要原因。中国黄金协会表示，前三季度，黄金价格一路上涨，黄金首饰消费受到明显影响。直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动了小克重黄金首饰消费增长。三季度，金价持续高位波动及上涨预期增加，实物黄金消费有所回落，但总体上看，前三季度溢价相对较低的金条及金币消费仍能保持较大幅度增长。

“三季度国内金饰市场的细分品类趋势与上半年类似。随着金价屡创新高，消费者继续青睐轻量化产品。与此同时，零售店内的金饰产品也愈加丰富多样。”世界黄金协会中国区CEO王立新认为，正如之前几个季度，黄金与珐琅、钻石、珍珠和羽毛等其他材料相结合的创新产品越发受到消费者青睐，独特的色彩和多种精妙的设计尤其吸引年轻消费者。与足金首饰相比，此类创新产品单件所需黄金重量更低，因此对于消费者来说更容易负担得起。

对于金条及金币消费的上涨，菜百股份高级黄金投资分析师李洋表示，前三季度，市场对美联储降息的预期，叠加一些地缘政治因素，很多投资者看好未来金价走势，会逐步买一些投资金条作为整体家庭资产的配置，所以导致前三季度金条金币的需求同比大幅上升。

展望四季度消费市场，王立新认为，中国四季度金饰需求将继续环比回升，但同比疲软态势或将持续。“四季度通常为婚礼举办的旺季，婚礼的增多，外加黄金零售商为明年1月底春节假期而进行的补货，预计将共同促进四季度的金饰需求。同时，近期大规模的经济刺激政策和未来潜在的其他支持措施可能会在未来几个季度内利好金饰消费。”

金价的上涨也带动了国内黄金投资的升温。2024年前三季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边4.65万吨（单边2.32万吨），同比增长47.49%，成交额双边24.98万亿元（单边12.49万亿元），同比增长80.23%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边12.95万吨（单边6.48万吨），同比增长40.49%，成交额双边57.46万亿元（单边28.73万亿元），同比增长62.89%。前三季度，受金价上涨预期提振，国内黄金ETF持有量上升至91.39吨，较2023年底增长29.93吨，增长幅度为48.69%。

此外，从全球范围看，世界黄金协会发布的2024年三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，三季度黄金需求总量同比增长5%至1313吨，创历年三季度需求新高。同时，得益于创纪录的高金价环境中依旧强劲的投资势头，本季度黄金需求总额首次突破1000亿美元大关，同样刷新了历史纪录。

(责编：杨曦、陈键)

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