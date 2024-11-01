原标题：第二届中国县域经济投资高峰论坛在京举办

第二届中国县域经济投资高峰论坛于10月28日在北京举行。本届论坛以“产业+资本 助力县域经济高质量发展”为主题，围绕新时代县域经济发展新动能，与会者就推动县域经济发展的新机遇、新经验、新路径、新模式等议题展开研讨。

华为数字能源中国区副总裁蔡凌宇蔡凌宇以《加速数字能源融合创新，助力县域经济高质量发展》为题作了主题演讲。他表示，当前交通电气化正在加速进行，建设高质量充电基础设施正在成为新能源汽车产业发展和新型电力系统建设两大国家战略的重要支撑。县域经济是中国经济高质量发展的重要引擎，推进县域高质量充电基础设施建设，不仅关乎新能源汽车普及和能源结构优化，也是发展地方特色产业、拉动休闲旅游、优化物流运输、落实环境保护的重要抓手。

论坛上，一系列重要的签约、揭牌及启动仪式相继举行，中翰国智科技产业发展有限公司与多家政府和企业成功签署战略合作协议，并邀请与会嘉宾共同见证了“国智数字赋能平台”的发布。

国智数字赋能平台，借助元宇宙、数贸云、数字人以及人工智能等技术，有效对接产业资源，提升产业运营效率，建设数字乡村的农牧文旅新业态，一方面让政府能够更加精准地制定产业政策，优化资源配置，推动县域经济的协调发展；另一方面为数字选品平台拓展了市场，数字人才平台提供了人才保障，助力企业提升竞争力，实现数字化转型。

中翰国智科技产业发展有限公司董事长刘镔剖析《科技如何赋能县域经济发展》时谈到，中翰国智作为中国科协所属的全资企业，通过整合优质资源与先进的数字技术，以“数字科技+产业投资+管理运营”的模式，切实推动数字科技项目落地转化，赋能县域产业升级。

除了主论坛外，大会还分别设立了四个分论坛以连接政府和投资商，高效赋能政府招商引资和产业服务，帮助优质项目和优秀企业落地县域。（记者 齐波）

(责编：曹淼、李源)

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