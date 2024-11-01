人民网北京11月1日电（记者王绍绍）10月31日，《世界开放报告2024》媒体吹风会在北京召开。会议邀请中国社会科学院学部委员、中国社会科学院大学国际政治经济学院院长张宇燕和虹桥国际经济论坛研究中心相关负责人崔卫杰就该报告的特色亮点、主要内容和正式发布安排做了主动发布。商务部研究院院党委副书记兼纪委书记于蓉主持吹风会。

《报告》深度剖析了2023年全球开放水平的现状，通过详实的数据和严谨的分析，勾勒出自2008年以来世界开放趋势的宏观图景。《报告》不仅构建了世界开放指数的评估体系，用以量化各国开放程度的进退变化，还深刻探讨了比较优势的动态演变、开放能力提升的路径，以及全球开放政策与格局的演变趋势。

中国社会科学院学部委员、中国社会科学院大学国际政治经济学院院长张宇燕指出：“世界开放指数的推出，旨在为我们把握全球开放大势提供一个精准的度量工具，促进国际社会对开放进程形成共识。”

《报告》内容广泛，分为三大板块：世界开放态势、世界开放热点议题、世界开放成功实践。第一部分通过三章内容，系统展示了2023年世界开放指数的具体测度结果，以及过去十五年间全球开放趋势的演变。第二部分则涵盖了“全球南方”国家崛起对全球治理体系的影响、多边贸易体制的包容性发展、数字与绿色经济的国际合作、全球价值链重构、新质生产力驱动下的创新合作，以及全球服务业开放的最新态势等六大热点议题，为理解当前全球开放格局提供了多维度视角。

虹桥国际经济论坛研究中心负责人崔卫杰强调：“在全球环境复杂多变、保护主义抬头的背景下，《报告》提醒我们，封闭无法带来真正的安全，唯有坚持开放合作，方能应对挑战。我们期待《报告》的发布能激发全球对话，凝聚合作力量，共同探索开放发展的新路径。”

在第三部分，《报告》特别关注了中国的开放实践，通过三章的篇幅，详细分析了中国国际进口博览会作为全球开放合作平台的角色、高质量共建“一带一路”倡议下的国际合作成果，以及中国如何通过高水平开放推动深层次改革和高质量发展的成功案例，全面展示了中国开放的新姿态、新平台和新举措。

张宇燕还提到，《报告2024》在多个方面实现了创新与提升，包括指数测度的精确度和时效性增强、研究方法的创新（如引入全球问卷调查）、热点议题的选择更加聚焦且规律把握精准，以及对中国开放经验和理念的深度挖掘与展示。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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