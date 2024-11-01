人民网记者 王绍绍

“我去年买了一台同品牌的洗衣机，花了5999元。今年孩子搬新家，想给他也买一台，正好遇上了以旧换新补贴和企业促销让利，双重优惠叠加后，只花3999元就买下了，真是让人惊喜。”在北京某家电卖场，一位消费者兴奋地分享了他的购物经历。

这正是近期以旧换新活动如火如荼进行的一个缩影。

为激发市场活力，推动消费升级，近期各地出台了一系列以旧换新的补贴政策。对于8大类一类家电产品中的1级能效或水效商品，补贴最高可达成交价的20%；2级能效或水效商品，补贴最高为成交价的15%；而对于8小类家电产品，补贴最高为成交价的13%。这些实实在在的“真金白银”政策，极大地激发了消费者的购买热情。

以旧换新是促进消费潜力释放、提升百姓生活品质的重要举措，全国各地近期都在积极开展以旧换新活动。山东省商务厅等四部门联合推出的《山东省推动家电以旧换新实施方案》，对个人消费者购买高效能家电给予高达20%的补贴，这一举措极大地激发了市场活力，推动了家电市场的繁荣；在河北邯郸市，相关部门则全面启动了涵盖汽车、家电等多领域的以旧换新活动，单笔补贴额度高、商品门类广，为消费者带来了实实在在的优惠和便利。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为，“以旧换新”政策对企业和个人都产生了深远的影响。对企业而言，政策为其提供了良好的市场机遇。企业可以借此机会升级生产线和技术设备，提高生产效率、降低成本，并增强市场竞争力。同时，消费品以旧换新也能有效拉动内需，促使消费者购买新产品，进而提升企业的销售额和利润。这种双赢的局面，正是以旧换新政策所期望达到的效果。

记者从几大电商平台了解的情况显示，今年“双11”，以旧换新成为促销活动的重头戏。比如，某店商品台百亿补贴2600元消费券专区，部分家电产品叠加享受国家以旧换新补贴福利，价格实现了多重优惠。其他电商平台也纷纷将以旧换新活动置于页面和搜索的显著位置。

在汽车领域，以旧换新的作用尤为突出。商务部等7部门发布的《汽车以旧换新补贴实施细则》明确规定，符合条件的报废并新购置新能源车或燃油车分别补贴10000元或7000元。这一政策为汽车消费市场注入了新的活力，推动了汽车产业的转型升级。数据显示，商务部汽车以旧换新信息平台在短短数月内便收到了数十万份补贴申请。

业内专家还表示，以旧换新政策不仅是畅通国民经济循环、扩大市场容量的重要举措，更是推动产业升级和绿色发展的重要手段。设备更新将直接推动制造业的发展，特别是高端装备制造和智能制造领域。同时，消费品换新也将促进零售、物流等多个行业的发展，形成产业链上下游的良性互动。

对于卖家而言，以旧换新政策同样带来了积极的影响。北京某电器卖场负责人张女士表示：“自家电以旧换新活动开始以来，我们卖场的顾客到店量每天都在稳步上涨。节假日期间更是忙得不亦乐乎，洗衣机、冰箱等家电产品的销量较以旧换新活动前实现了翻番增长。”

回收环节，作为如何确保旧家电的安全、环保处理成为了一个亟待解决的问题。北京市积极探索建立家电回收处理体系，通过与家电卖场、回收企业等合作，设立专门的回收站点和处理中心，对旧家电进行集中回收和处理，解决了旧家电的安全、环保处理问题，还为消费者提供了更加便捷、高效的回收服务。

有关专家建议，可以设立专门的回收站点和处理中心，对旧家电进行分类、拆解和再利用；同时，还可以引入第三方机构进行监管和评估，确保回收处理过程的合规性和环保性.

(责编：罗知之、吕骞)

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