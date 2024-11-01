“天关”卫星发布首批科学成果
人民网北京11月1日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，“天关”卫星（爱因斯坦探针卫星）自2024年1月9日成功发射以来，以其卓越的X射线探测能力，探测到多种类型的暂现天体，并捕捉到几例可能的新类型暂现源，成功获取了由中国自主研制设备观测到的首张全天X射线天图，标志着X射线时域天文领域进入了新的时代。
其中最受瞩目的成果是2024年4月8日，“天关”发现一例暂现天体EP240408a，该天体的光谱和时变特征与目前已知的天体类型均不完全一致，表明它可能属于一种前所未知的暂现天体类别。该成果作为“天关”团队首篇正式发表的科学论文，于北京时间10月30日在《中国科学：物理学 力学 天文学》期刊在线发表。
据介绍，“天关”卫星是中国科学院空间科学先导专项（二期）立项实施的空间科学卫星系列任务之一，卫星上配备宽视场X射线望远镜（WXT）和后随X射线望远镜（FXT），在为期半年的在轨测试中表现出色，性能超出设计预期。与国际上现有的同领域设备相比，“天关”卫星的探测灵敏度和空间分辨率提高了一个数量级以上。
在测试和运行的初期阶段，“天关”卫星已经探测到60例确定的暂现天体，上千例暂现天体候选体，以及480多例恒星耀发，探测到上百例已知天体的爆发。“天关”卫星所探测到的X射线暂现天体种类丰富，涉及了恒星、白矮星、中子星、各种质量类型的黑洞、伽马射线暴、超新星等，辐射持续时长覆盖了从几十秒到几个月，跨越了6个数量级。
其中包括一例正在发生的中等质量黑洞潮汐瓦解恒星事件EP240222a，实现了我国自主天文观测设备在该领域“零的突破”。
“天关”卫星项目由中国科学院主导，欧洲空间局（ESA）、马普地外物理研究所（MPE）和法国国家空间研究中心（CNES）参与研制，于2024年1月9日发射升空，并于同年7月起开展常规的科学运行，10月31日，卫星正式在轨交付给中国科学院国家天文台等科学用户使用。
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