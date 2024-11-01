“国补”“满减”叠加；支付、物流“拆墙”；“高端国货”上新……又到“双11”，消费市场迎来了新一轮的热潮，在打折等“基本操作”之外，有不少消费“彩蛋”破壳而出，激发了人们的消费热情。

——以旧换新“国补”效果凸显。

北京朝阳，赶上“双11”优惠叠加的好机会，市民小方（化名）在网上为新居选购了一台一级能耗洗衣机。“原价4500元，平台满减后再叠加20%的‘国补’，到手只花了3600多元，真香！”

今年是“消费促进年”，各类促消费、惠民生的政策文件不断出台。9月份以来，一揽子增量政策接连推出，与前期消费品以旧换新等举措多箭齐发，成为提振消费的重要引擎。

商务部数据显示，截至10月15日，已有2066.7万名消费者申请、1013.4万名消费者购买八大类家电产品1462.4万台，享受131.7亿元中央补贴，带动销售690.9亿元。

——平台支付“拆墙”互通。

今年“双11”，消费者在京东平台购物可以使用支付宝进行付款，在淘宝平台购物也能够选择微信支付结账，同时可以选择京东物流发货。“双11”竞争加剧，头部电商平台之间的互联互通却在进一步加速。

行业人士认为，平台间“牵手”的一小步，是提升消费者购物体验的一大步。多家购物平台也表示，将持续加大开放，与各平台共赢共生，在让消费者受益的同时帮助商家降本增效。

——“包邮区”升级扩容。

“东西可以买贵了，但不包邮真不行。”这是不少年轻人信奉的购物准则之一。

为满足更多消费者“免邮费”的购物需求，今年“双11”，有平台为内蒙古自治区、西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等西北部地区开通中转集运服务，通过中转仓汇聚单量形成规模优势，降低消费者物流成本。还有平台在新疆开展“送货进村”，消费者只需步行至村里的商店，便能取到快递。

——大国重器继续“上新”。

继去年“双11”上架火箭、卫星等“大国重器”产品链接后，国资委新闻中心淘宝店“国资小新”今年又推出20件“硬核国货”。

“此次上架的大国重器中，有17件带有‘全球首个’或‘国内首个’标签，11件为‘全球之最’‘国内之最’，涉及信息技术、人工智能、航空航天等多个领域。”国资小新淘宝店铺负责人介绍。

值得注意的是，除了标有“仅展示”的大国重器之外，一批结合了科技和民用的新品也闪亮登场。消费者不仅可直接下单，还能使用购物平台满减优惠。

京东数据显示，截至10月31日，平台成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长，县域农村地区成交额同比增长超50%；淘天方面介绍，10月21日天猫“双11”正式开售，174个品牌成交破亿；抖音数据显示，截至10月20日，抖音商城已有超过1万个品牌的成交额实现同比翻倍。

今年是我国全功能接入国际互联网30周年，也是“双11”走过的第十六个年头。在我国数字基建底座愈加夯实，制造强国、交通强国硕果累累的大背景下，越来越多的优质好物、国货“潮品”、乡村好品日行千里，抵达万家。“双11”也愈加成为见证中国百姓幸福升级、观察中国消费新趋势的重要窗口。

相信随着促消费政策力度的持续加大，各类购物节还将继续推陈出新，满足大家对高品质、个性化商品服务的期待，持续引领消费新风尚，激活发展新动能。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 实习生杨菁菁

摄像：史新培

剪辑：石雪 田奥勋

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、吕骞)

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