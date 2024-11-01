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5000亿元 央行开展买断式逆回购操作

2024年11月01日10:18 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者黄盛）中国人民银行在10月31日发布公告表示，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年10月中国人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了5000亿元买断式逆回购操作。

此前10月28日，中国人民银行表示，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，中国人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。

业内人士表示，中国人民银行选择此时推出新工具，可更好对冲年底前MLF的集中到期，同时有望带动全市场买断式回购业务发展。一方面，Wind数据显示，11月、12月各有1.45万亿元MLF到期量，达到目前MLF余额的40%。再叠加政府债券发行、年末现金投放等，届时银行体系流动性可能面临较大补缺压力。另一方面，相比于货币市场主流的质押式回购，买断式逆回购可以实现债券押品的过户，有助于提升银行间市场的流动性、安全性和国际化水平。

光大证券首席固收分析师张旭也向记者表示，买断式逆回购定位于流动性管理工具，是对现有工具操作期限的补充。中国人民银行通过7天期逆回购的短期投放需要不停滚动续作，对市场情绪缓解也较为有限；而投放1年期MLF与政府债集中发行带来2-3个月的流动性缺口，在期限上匹配度又相对不足。

中国银河证券宏观分析团队认为，买断式回购相对于质押式回购，最大的不同是债券的所有权在交易中发生了实质性的变化，中国人民银行在回购期间拥有相应债券的所有权和使用权，这将提高标的债券的流动性。

东方金诚首席宏观分析师王青对此向记者表示，此前对冲的方式包括大额续作MLF乃至降准等，本次启用期限不超过1年的公开市场买断式逆回购操作工具，则是在降准空间有限，MLF政策利率色彩淡化背景下，对冲大额MLF到期的政策工具创新。

也有业内人士认为，买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，这更凸显出其作为流动性投放工具的定位。根据这一机制，参与机构在投标时需要根据自身情况选择不同利率投标，最终中标利率就是自己的投标利率。

(责编：罗知之、吕骞)
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