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首个中国国际精品消费月活动11月3日在上海启动

2024年11月01日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）国务院新闻办1日就中国国际消费中心城市有关消费月活动情况举行发布会。商务部副部长盛秋平介绍，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市，在11月举办中国国际消费中心城市精品消费月（以下简称“消费月”），并于11月3日在上海举办启动仪式。

“今年是我们首次举办中国国际精品消费月。”盛秋平介绍，本次消费月采用“1+4+N”的形式，即聚焦1个精品首发季、4大消费领域，举办N场消费促进活动。“1”是指举办1个精品首发季。组织国际精品、本土新品、国货潮品、中华老字号产品等举办首发首秀首展，依托进博会、广交会等重点展会集中组织新品首发。在核心商圈、步行街培育一批首发中心，让消费者能及时了解、体验新产品新服务。“4”是指聚焦精品购物、精致美食、精典旅游、精彩展演等四大板块举办一系列消费主题活动。

“精品购物”方面，组织重点步行街、商圈、商场、百货、超市、奥特莱斯以及免税店、离境退税商店等，设立国际精品和国货“潮品”专区、专柜，推出优惠促销活动，助力消费者惠购全球好物。

“精致美食”方面，将举办环球美食节、精品美食周、中华特色美食节等活动，组织中华老字号、黑珍珠、米其林等餐饮企业推出更多新品套餐、特色美食、风味小吃，让老百姓能品味更多美食。

“精典旅游”方面，组织五个城市发布城市漫步、入境游、康养游、邮轮旅游等精品线路，组织“跟着赛事去旅行、跟着演出去旅行”等系列活动，让百姓出游有更多更好的选择。

“精彩展演”方面，发挥进博会、广交会等平台资源优势，集中举办一批传统文化、潮流艺术、家居博览等精品展览展出，目前第136届广交会第三期“美好生活展”正在广州举行。还将推出一系列优秀文艺演出、体育赛事活动，丰富百姓文体娱乐生活。

(责编：杨迪、吕骞)
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