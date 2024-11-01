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商务部：中国国际精品消费月将大力推进首发经济

2024年11月01日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）11月1日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况。商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，中国国际消费中心城市精品消费月把打造精品首发季摆在突出位置，就是要深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，大力推进首发经济，为消费者提供更多优质商品供给和消费体验。

李刚介绍，主要有以下几方面的安排：一是举办丰富多彩的首发首秀首展活动。活动期间，五个城市将围绕国际精品、本土新品、国货潮品、老字号品牌等，举办50场首发首秀首展活动。比如，北京将举办“集中上新季”，推出100多项新产品。广州将举办国际时尚产业大会，发布各类新品超过300款。天津、重庆将举办V1汽车冬日文化节和“重庆智造”首发活动，展示百余辆经典老爷车，发布多款热门新车。

二是开设一批高能级特色首店。近年来，相关城市积极引进各类品牌首店。2023年，上海、北京分别引进首店1215家和946家。活动期间，这五个城市将新开一批国内外知名品牌首店，涵盖服饰、美妆、餐饮、文体等诸多领域，其中不乏充满创意的概念店和旗舰店。期待大家到时候去“打卡”，“解锁”更多的消费新场景、新空间。

三是推出一批首发平台载体。近年来，各地积极培育首发平台载体，为首发经济发展提供了有力支撑。比如，北京推出王府井步行街、首钢园等12个全球首发中心；上海发布了张园、新天地等25个全球新品首发新地标；广州将结合城市地标和岭南特色景观，打造天河路商圈等18个首发空间；天津将推出文化中心等4个首发经济集聚区；重庆将发布解放碑—朝天门、观音桥等8个首发经济集聚区和首发中心。

四是出台首发经济支持政策。活动期间，上海、北京、广州将对首发、首秀、首展、首店给予资金支持，重庆将出台专项政策支持特色伴手礼品牌培育。

“下一步，商务部还将会同相关部门，推动出台支持首发经济发展的政策文件，促进首发经济高质量发展。”李刚说。

(责编：杨迪、吕骞)
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