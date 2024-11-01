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商务部：今年以来消费市场总体保持平稳发展态势

2024年11月01日11:45 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者孙红丽）11月1日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况。商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，今年以来，消费市场总体保持平稳发展态势。

李刚介绍，前三季度，社会消费品零售总额35.4万亿元，同比增长3.3%，主要呈现了以下几方面的特点：

第一，大宗消费增势好。随着消费品以旧换新政策效应的加快显现，汽车、家电等大宗消费明显向好。9月份，限额以上单位家电零售额同比增长了20.5%，增速创下了三年多来的新高。汽车零售额增速7个月来首次由负转正，并且其中新能源乘用车市场渗透率达到了53.3%。

第二，服务消费需求旺。前三季度，服务零售额同比增长6.7%，快于商品零售额3.7个百分点，其中，餐饮收入增长6.2%。不少人因为一道美食、一场赛事、一款游戏、一部影视剧而“奔赴一座城”。据有关平台数据，在《黑神话：悟空》的带动下，三季度，山西国家级旅游度假区住宿预订量同比增长近2倍。

第三，新型消费活力足，数字消费较快增长。前三季度，实物商品网上零售额同比增长7.9%，占社零总额的比重达到25.7%。绿色智能消费备受青睐。9月份，高能效家电和智能家电零售额同比均实现两位数增长，其中智能家电增长30%。国货“潮品”受到欢迎。前三季度，主要电商平台中华老字号的店铺销售额已经超过2023年的全年水平。

第四，县域消费动能强。前三季度，乡村消费品零售总额同比增长4.4%，农村居民人均消费支出增长6.5%，增速均高于城镇。商务大数据显示，前三季度全国农村网络零售额同比增长8.3%。

李刚还表示，下一步，商务部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足商务工作“三个重要”定位，重点开展四方面工作：

一是稳大宗，持续推动消费品以旧换新政策落实落细。截至10月30日，汽车以旧换新平台累计收到报废更新补贴申请167.6万份，1631万名消费者购买8大类家电产品2403万台。下一步，商务部将指导各地用好用足超长期特别国债等支持资金，优化工作流程、加快拨付进度，让消费者得到真金白银的实惠。

二是办活动，持续营造良好市场氛围。商务部将把促消费和惠民生结合起来，当前集中精力办好消费月这场标志性活动。同时，将突出重点时段，如冬季冰雪、岁末年初等节点，聚焦汽车、家电、家居等重点品类，举办商旅文体健融合的各类促消费活动。

三是拓新型，不断培育新的消费增长点。扩大服务消费，落实好促进服务消费高质量发展的政策文件，丰富服务消费供给，创新服务消费场景。发展数字消费，深入实施数字消费提升行动。扩大绿色消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电下乡。

四是优环境，多措并举改善消费条件。将深化国际消费中心城市培育建设，加快集聚优质消费资源，培育一批入境消费友好型商圈。推动步行街、商圈设施改造和业态升级，推进一刻钟便民生活圈建设，推动批发零售业高质量发展。深化县域商业三年行动，推进“千集万店”改造提升，实施农村电商高质量发展工程，促进农民收入和农村消费双提升。

(责编：孙红丽、吕骞)
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