人民网北京11月1日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，近日，市场监管总局印发《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》（以下简称《指导意见》），在全国市场监管部门推行服务型执法新模式，进一步规范市场监管行政执法行为，服务经济社会高质量发展。

《指导意见》提出构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后回访”的服务型执法模式，要求把服务经济、服务民生、服务社会作为市场监督管理行政执法工作的出发点和落脚点。《指导意见》明确了全流程服务型执法的举措，事前注重预警，强化源头治理，推动“端口前移”；事中创新执法方式，探索实施全过程说理式执法，体现执法温度；事后做好跟踪指导，确保免罚不免责，帮助涉案主体合规经营。《指导意见》提出坚持惩教结合、促进过罚相当等具体要求，坚持宽严相济，“该宽的宽，该严的严”，对严重危害人民群众生命健康和财产安全、危害公共利益、挑战道德底线、造成恶劣社会影响的，要坚决依法从严从重处罚。

《指导意见》旨在进一步在全系统树牢“监管为民”执法理念，推动执法与服务更好融合，同时要求全国市场监管部门创新执法方式、改进工作作风、规范执法行为、提升执法能力，以严格规范公正文明执法护航高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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