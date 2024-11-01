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聚焦出海“方法论” 业界热议中国企业走出去

2024年11月01日13:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者夏晓伦）“企业在走出去的时候，不能只站在自己的角度，也要站在对方位置想我们对他们产生了什么样的影响。”清华大学经济管理学院院长白重恩在近日召开的“领航者征途：2024中国企业高质量出海论坛”上表示，作为跨国公司，要有足够的包容性，向别人学习，让自身能力、地位不断提升。

中国入世首席谈判代表龙永图在论坛表示，当一个国家经济发展到一定程度，企业出海是历史必然。“走出去”的企业一定要为当地老百姓创造就业岗位，保护好当地的环境，与当地社区建立融合关系。

他还表示，中国企业走出去，首先是使自己具有真正的国际竞争力，同时也使自己符合国际ESG治理的标准，严格地要求自己，让中国企业真正成为国际化企业。

“对于中国企业来说，开辟海外市场从来就是一场危与机并存的探险，既需要无所畏惧的勇气与魄力，更需要长期主义的韧性与毅力”，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，中企出海不仅要“走出去”，更要“走上去”。

杨元庆还对联想全球化20年的方法论进行了提炼，总结了全球供应链、全球研发体系及全球市场营销体系三大关键支柱，以及数字化与ESG两大基座，这也是每一家出海的中国企业需要锻造的关键能力。

如何达成这样的目标？他进一步提出了三点建议：一是重视通过本地化产品创新构建全球知名品牌；二是重视通过贴近本地市场构建韧性供应链；三是重视通过合作共赢塑造当地市场企业公民形象。

1984年被视为中国“民营企业元年”，40年来，出海品类日益丰富，从传统的“老三样”（服装、家具、家电），到口袋至云端的信息产品，到“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏），再到新餐饮出海、游戏出海、文化出海。它们共同为全球经济复苏和可持续发展注入中国活力。

数据显示，2021年中国汽车出口量开始快速增长，突破了200万辆。到2023年，中国成为全球第一大汽车出口国，新能源汽车出口成绩亮眼，达到120万辆，同比增长78%。

对此，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞表示，回顾比亚迪过去30年的发展，经历了三轮出海，也得出了三个结论：第一，好技术、好产品会说话。第二，国外老百姓对中国的了解越来越多元、越来越认可。第三，要通过国际化的设计、国际化的标准、国际化的团队，在同样的安全标准、技术标准的前提下，结合当地情况满足消费者个性化需求，让他们能够以恰当的价格买到自己体验最好的产品。

论坛上，中信出版集团还发布了中国企业出海领域著作《出海：联想全球化20年实战方法论》。

(责编：罗知之、吕骞)
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