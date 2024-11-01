人民网北京11月1日电 （记者王绍绍）今年前三季度海洋经济呈现稳中有进态势。记者从自然资源部获悉，经初步核算，前三季度海洋生产总值7.7万亿元，同比增长5.4%。其中：

海洋资源要素保障能力稳步提升。海域资源要素保障能力持续增强，前三季度全国批准用海面积同比增长6.7%，项目涉及投资额超7400亿元。海洋能源生产稳定增长，海洋原油、天然气产量同比分别增长5.9%、8.8%，海上风电发电量同比增长29.5%。“蓝色粮仓”供给能力持续加强，国内海洋水产品产量同比增长超4%。

主要海洋传统产业稳中向好。海洋船舶工业延续蓬勃发展态势，海船新承接订单量、造船完工量和手持订单量同比分别增长超45%、31%和31%，三大造船指标的国际市场份额持续领先。海洋交通运输业持续向好，海洋货运量、货物周转量同比分别增长5.6%、8.5%；海运进出口总额同比增长1.6%，其中船舶、风力发电机组及零件进出口金额同比分别增长81.8%、23.7%。海洋旅游业稳步趋好，海洋旅客周转量26.0亿人千米，同比增长4.6%，全国母港邮轮累计客流量同比增长11.0倍。

海洋新兴产业加快发展。海洋工程装备制造业向好态势不断巩固，新承接海工订单金额、手持订单金额同比分别增长167.0%和17.8%。海洋药物和生物制品业研发有序推进，华大基因研究院等联合发布全球最完整的海洋微生物基因数据库。海水淡化保持稳步发展，山东东营港5万吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋可再生能源技术创新取得新突破，兆瓦级潮流能发电机组“奋进号”累计并网发电量超410万千瓦时，工业级海上风电制氢示范项目在广东珠海成功稳定产氢。海洋信息服务业加快发展，中科院海洋研究所研发的海洋牧场立体监测与智能管控系统开始试运行，国家海洋科学数据中心互联网门户服务系统前三季度下载数据量达27TB。

涉海企业生产经营总体向好。涉海融资市场延续向好态势，“海洋经济”股票价格指数自发布以来呈N字型走势，涨幅达15.9%；12家涉海企业完成国内IPO上市，融资规模82.0亿元。重点调研的900余家企业中，有近八成企业前三季度平均用工人数同比保持稳定或增长，与上半年基本持平；企业创新投入持续增加，七成企业研发经费、人员数量同比均保持稳定或增长；企业预期向好，分别有超六成、八成的企业预计全年营业收入、平均用工人数同比保持稳定或增长。200余家海洋新兴产业企业中，有近八成预计全年营业收入同比保持稳定或增长。

(责编：罗知之、吕骞)

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