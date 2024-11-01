人民网北京11月1月电 （记者王绍绍）11月1日，由自然资源部组织的中国第41次南极考察队出征，奔赴南极。记者从自然资源部获悉，此次考察重点开展三项工作：

一是开展南极秦岭站配套设施设备建设任务。完成秦岭站主体建筑结构安装收尾和内部装修，科研栋、室外管线、通信基础设施、污水处理系统、海水淡化系统、新能源微电网系统等配套基础设施建设和调试工作，并首次开展越冬考察任务。

二是围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈开展调查。依托“雪龙”号和“雪龙2”号分别在东南极普里兹湾、宇航员海、西南极罗斯海、阿蒙森海及南极半岛临近海域开展生物生态、水体环境、沉积环境、大气环境及污染物分布综合调查监测；依托昆仑站、泰山站、中山站、长城站开展生态系统、近岸海洋环境、土壤环境、地质环境、大气环境、雪冰环境、空间环境综合调查监测，深入研究南极在全球气候变化中的作用。

三是广泛开展科研和后勤保障领域的国际合作。围绕国际南极“环行动计划”“南极考察物物交换合作协议”等项目，开展国际南极科学前沿领域合作研究，实施与挪威、澳大利亚等多国合作的恩德比地区域航空调查任务，探究南极冰盖接地带等关键数据空白区域的冰-海-基岩相互作用，支持冰盖物质平衡的精确评估和不稳定性研究。与美国、英国、澳大利亚、意大利、韩国、俄罗斯、智利等国继续开展后勤保障等方面的双多边合作。

本次考察将历时近7个月，预计于2025年5月返回国内。考察队由来自国内80余家单位的500余人组成。本次考察任务将继续由三船保障，“雪龙”号和“雪龙2”号船从广州出发，主要执行科学考察、人员运送和后勤补给任务；“永盛”号货轮从江苏张家港出发，主要承担秦岭站配套设施建设物资运送任务。

(责编：罗知之、吕骞)

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