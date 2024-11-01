10月31日，2024全球减贫与发展高层论坛在京举行。会上发布了第五届“全球减贫案例征集活动”获奖案例名单。中国民生银行“ME公益创新资助计划”获评“第五届全球最佳减贫案例”。

该评选由世界银行、联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际减贫中心、中国互联网新闻中心共同组织，旨在从全球视角关注减贫及乡村发展，通过案例评选及发布，向世界分享成功的减贫模式及创新实践。

民生银行相关负责人介绍，2015年9月，民生银行联合中国乡村发展基金会（原中国扶贫基金会）发起了“我决定民生爱的力量—ME公益创新资助计划”（简称“ME创新计划”），旨在支持公益领域的创新实践，带动更多社会力量积极投身社会公益活动。ME创新计划以“和ME一起做公益”为号召，鼓励社会组织基于当下社会问题提出创新解决方案，持续支持公益组织发展，促进机构能力的深层提升，并积极联动社会各界共同参与项目，为企业助力减贫及乡村发展开拓了有效模式，提供了重要参考。

ME创新计划支持的困境乡村青年就业帮扶项目（受访者供图）

项目实施以来，ME创新计划定期举办伙伴成果交流会，搭建参与机构沟通交流的平台，助力公益组织能力提升。在ME创新计划的支持下，一个个高质量公益项目持续传帮带，让ME成果惠及更多社会组织。

民生银行还通过ME创新计划，积极拓展人人可参与、人人可公益的渠道。该行成立敏捷小组，发动全行超过200名员工成为ME公益志愿者，鼓励分行参加当地公益项目，支持员工走进乡村和社区，深入参与乡村振兴，并进一步带动客户、公众参与公益实践。

10年来，ME创新计划项目紧紧围绕乡村振兴等重大国家战略，积极回应社会的关切与需求，形成了“资金资助+创新支持+管理规范+成果推广+影响提升”五位一体的项目实施机制，探索出一条“金融+公益”的创新帮扶路径。ME创新计划已累计为216个公益项目提供资金超1亿元，项目直接受益人数达37.4万人次。

ME创新计划支持的“阿妈的药园”乡村振兴妇女“领头雁”项目（受访者供图）

据悉，目前第十届ME公益创新资助计划已面向社会启动项目申报，本次将资助29家公益机构，总资助金额为1270万元。

该负责人表示，该行始终秉承“服务大众，情系民生”的企业使命，持续通过ME公益创新资助计划做好公益帮扶，让创新成果惠及更多的区域和人群，用行动传递民生爱的力量，着力让社会更温暖更和谐。

(责编：曹淼、李源)

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