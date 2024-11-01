原标题：荣耀Magic7：搭载AI智能体 引领智能手机迈入智能体新时代

10月30日，荣耀于深圳正式发布了年度AI旗舰手机——荣耀Magic7系列。

荣耀终端有限公司CEO赵明表示：“AI毫无疑问是现在最引人注目的科技魔法，但荣耀很早就看到了AI让手机进化的魔力，我们坚信AI是智能手机的未来。从拍照、屏幕、续航到通信，我们用AI魔法使能和重构一切，包括操作系统。荣耀Magic7系列将会是引领未来的AI手机。”

荣耀Magic7系列在系统、影像、屏幕、通信、续航、性能等多个维度，均实现了AI全面赋能的革新。尤其在搭载荣耀自主研发的YOYO智能体之后，可实现自动执行、一语到位的高阶智慧能力，为用户带来了颠覆性体验。

据了解，荣耀Magic7系列首发搭载的MagicOS 9.0的AI大模型能力，获得中国信通院权威行业认证，获颁泰尔测评证书卓越级；在中国信通院颁发的终端智能化分级能力证书中，首发搭载MagicOS 9.0的荣耀Magic7系列通过《终端智能化分级测试方案》评估，终端智能化水平达到行业目前最高等级L3。并且荣耀也是业内唯一一家达到该智能化水平的终端厂商。

在智能手机市场面临创新瓶颈的当下，荣耀Magic7系列的发布，不仅是对智能手机未来的深刻探索，更为行业注入了新的活力与灵感。以荣耀为代表的中国企业，终于站在了AI浪潮的前列，率先进入了智能手机的“自动驾驶”时代。

(责编：董童、李源)

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