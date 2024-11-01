近日，由北京城市副中心党工委管委会与通州区委区政府共同主办，由华夏银行承办的北京城市副中心绿色发展论坛之“绿色金融，为城市发展注入新动力”平行论坛召开。本次论坛汇聚了政府领导、金融界人士、绿色领域专家及企业代表等，围绕绿色金融的最新政策分析、转型金融体系建设、多边国际金融机构实践、商业银行绿色金融创新、绿色债券和转型债券实践、中国碳市场建设以及金融机构可持续风险管理等议题展开了深入交流与探讨。

同时，论坛亮点纷呈。专家权威，汇集监管机构、商业银行、债券市场、碳市场的高级管理人员以及绿色金融领域顶尖学者、国际绿色金融专家；视野广泛，从国际、国内两个视角分析绿色金融发展；信息详实，从监管、银行、债券、碳市场多层次剖析绿色金融市场；汇聚热点，就最新监管政策、转型金融、碳市场、可持续风险等绿色金融热点进行研讨。

华夏银行作为绿色金融平行论坛的主办方，其绿色金融自2017年以来一直是该行战略重点和经营特色。2023年10月中央金融工作会议提出做好包含绿色金融的五篇大文章后，该行认真落实相关要求，深化绿色金融战略，制定绿色金融行动方案，增强对绿色低碳转型领域服务能力，完善环境、社会和治理风险管理体系，加快绿色金融数字化建设，更加系统地打造绿色金融特色，扎实推进绿色金融业务高质量发展。

此外，华夏银行基本建立了风险可控、经济可行、社会责任可言的绿色金融发展机制。近一年来，该行在绿色金融体制机制建设、金融服务、国际合作、生物多样性保护、气候风险和ESG风险管理方面不断完善创新。进一步强化顶层设计，成立以董事长为组长的碳达峰行动小组，制定华夏银行碳达峰行动方案，编制碳达峰路线图。建立了涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金、碳金融等集团化、综合化的绿色金融产品服务体系；近一年来，创新服务了诸多典型重点项目：运用世界银行转贷款为世界首个单机装机容量最大、储能效率最高的压缩空气储能电站提供融资；成功设计并实施化工企业转型金融贷款；投资全国首单“绿色科技低碳转型挂钩”债券；着力布局海上风电工程装备租赁领域等等。在国际合作领域，华夏银行与亚洲开发银行围绕产业园区绿色低碳发展创立新的合作项目，建立了一套涉及产业园区绿色低碳领域的碳足迹核算模型。在金融支持生物多样性保护领域，制定了《金融支持生物多样性保护指导意见》，制定工作目标，明确统计标准，明晰重点领域，强化风险管理工具。在ESG风险管理方面，开发了针对不同行业不同企业规模的授信业务ESG评估模型；不断提升ESG风险管理信息化水平，实现环境社会风险自动化识别、分类、预警和监测；开展气候风险压力测试，提升环境气候风险应对能力。

华夏银行绿色金融业务规模持续增长，截至2024年9月，华夏银行绿色金融余额超过4000亿元，绿色贷款余额2996亿元，绿色租赁余额737亿元，信贷结构绿色化程度不断提升。“绿筑美丽华夏”品牌影响力持续提升，竞争优势逐渐形成，特色化、差异化、专业化的绿色金融服务获得市场认可。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经