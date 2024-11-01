人民网北京11月1日电 （记者李栋）当前全国秋粮收购全面展开。国家粮食和物资储备局最新数据显示：截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨，其中中晚稻收购超2300万吨。

据了解，今年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为1.29元/斤、1.31元/斤。目前，新季中晚稻已经全面上市，收购正由南到北有序展开。

国家粮油信息中心高级分析师程敏介绍，10月以来新季中晚稻市场收购有条不紊，各级储备均已启动收购，进度整体符合预期，市场运行平稳。总体来看，今年各地优质稻谷价格明显高于普通品种，优质优价特征明显。

稻谷是第一口粮品种，产量占全年粮食产量的30%。正值秋粮上市季，中晚稻市场形势如何？近日，国家粮油信息中心召开新季中晚稻产销形势分析会，研判价格走势。

与会专家对后期国内稻谷市场总体持较为乐观的预期，预计新季中晚稻价格总体上将平稳运行、优质优价。

新季中晚稻价格有底可托。2024年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为2580元/吨和2620元/吨。

新季中晚稻收购有条不紊。当前，新季中晚稻已全面上市，各主产省收购顺畅，10月以来各级储备也已启动收购，收购进度符合市场预期。

新季中晚稻依质论价、优质优价。实施优质粮食工程以来，各地稻谷品质不断提升。当前，优质稻谷价格较普通品种高300元/吨—600元/吨。

程敏介绍，我国对国际大米市场的依赖程度较低，近5年进口大米占我国稻谷消费的比重均值不到3%，今年以来累计进口大米98万吨，同比减少54%，占国内消费比不到1%。

“从当前情况看，国际市场大米价格对国内稻米市场影响有限。”程敏说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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