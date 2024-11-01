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科技观察｜我国空间科学进入创新发展“快车道”

人民网记者 赵竹青
2024年11月01日15:53 | 来源：人民网
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10月30日，神舟十九号成功发射，航天员在轨驻留期间将开展覆盖生命、基础物理、空间材料等领域的86项空间科学研究与技术试验；31日，我国“天关”科学卫星（又名爱因斯坦探针）正式在轨交付，它是国际首颗大视场软X射线聚焦成像天文卫星，在轨测试期间已取得一批领先成果。

喜讯连连的背后，是中国正以稳健的步伐，在广袤无垠的宇宙舞台上，书写着空间科学探索的新篇章。

近年来，我国空间科学迈入发展“快车道”，原创性成果不断涌现。从“悟空”对暗物质粒子的不懈追寻，到“墨子”首次开展空间尺度的量子科学实验；从我国首个空间X射线天文望远镜“慧眼”洞悉宇宙奥秘，到“羲和”“夸父”竞相逐日；从“嫦娥六号”实现世界首次月背采样返回，到“天问一号”开启火星探测新纪元……这些成就不仅深化了人类对宇宙的认识，也推动着我国逐步走向世界空间科学舞台中央。

尤其是中国空间站建成我国首个太空实验室，已成为推动空间科学研究的重要平台。未来10年间，32个研究主题、上千项科学研究将滚动实施，在空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学以及空间新技术等领域取得更多新突破。

值得注意的是，在空间科学领域，国际合作的身影日益增多。此次交付使用的“天关”卫星，就是由中国科学院主导，欧洲空间局、德国马普地外物理研究所、法国国家空间研究中心参与研制，并在科学研究方面开展更多国际合作。而计划于2025年发射的“微笑卫星”项目，更是中国和欧空局在卫星全生命周期内开展的全方位合作。

不久前，我国首个国家空间科学规划发布，未来发展蓝图愈发明晰。该规划围绕5大科学主题和17个优先发展方向，设计了面向2050年我国空间科学发展的“三步走”路线图——力争在2027年使我国空间科学进入国际第一方阵，2035年在重点方向上跻身国际前列，2050年在重要领域达到国际领先水平，成为世界空间科学强国。

当前，我国载人月球探测工程、国际月球科研站、火星和木星深空探测等一批空间科学任务正在有序推进，2050年前，还将继续研制大约50颗空间科学卫星。中国人的太空脚步，正以前所未有的坚定与豪迈，迈向星辰大海的更深处。

(责编：赵竹青、吕骞)
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