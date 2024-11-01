人民网北京11月1日电 （记者王震）据中国上市公司协会消息，截至10月31日，除公告延迟披露外，我国境内股票市场（沪、深、北三家证券交易所，以下简称“全市场”）共5368家1上市公司披露2024年三季度报告。数据显示，上市公司整体业绩边际向好，行业复苏趋势明显，创新动能加速集聚，并购重组市场活跃，多重积极因素累积，稳预期、强信心，资本市场持续活跃和中长期向好的基础更加稳固。

经营业绩保持稳健，Q3净利润边际改善。2024年前三季度，我国境内股票市场上市公司合计实现营业收入52.64万亿元、净利润24.43万亿元。2947家公司营收正增长，2149家公司净利润正增长，1708家公司营收、净利润双增长。4127家上市公司实现盈利，盈利面近八成。创业板上市公司前三季度实现总体营收2.0%正增长，沪主板上市公司前三季度实现总体净利润3.0%正增长。

分季度数据显示，第三季度全市场上市公司实现净利润1.52万亿元，同比3增长4.9%，环比增长3.9%，边际改善显著。上市公司总体营收、净利润两核心指标增速差继续收敛，一改持续几年增收不增利局面。

传统产业焕发新机，新兴产业活力涌动。前三季度，19个门类行业4中17个行业实现盈利，7个行业营收正增长，6个行业净利润正增长。养殖、航运等行业持续转好，第三季度营收同比增长6.8%、28.8%。金融业整体向好恢复，券商、保险受益于权益市场回暖业绩高增，保险业第三季度净利润增长超500%。前三季度10个制造业次类行业全部实现盈利。计算机、通信和其他电子设备制造业，农副食品加工业，造纸和纸制品业等大类行业净利润迎来两位数增长。新产业焕发活力，汽车零部件、半导体行业景气向上，前三季度净利润同比增长20.5%、41.9%，电子行业前三季度净利润增幅超35%。高技术制造业上市公司营收、净利润分别增长6.1%、3.2%，显著高于平均水平。

研发投入显著提升，创新引领新质生产力。前三季度上市公司研发投入5达1.10万亿元，同比增长3.9%。创业板、科创板、北交所企业研发投入不断加大，前三季度研发强度分别为4.74%、9.94%、4.73%。研发投入达10亿元以上的公司163家，363家研发投入同比增速逾50%；338家研发强度超20%。上市公司对研发投入的重视，有利于加深企业自身的“护城河”，促进行业高质量发展。

提质增效积极履责，回购分红彰显信心。公布提质增效及未来股东回报规划的上市公司数量创近年新高。顺应政策引导与市场偏好，回购股份依法注销明显增多。截至10月底共有1939家上市公司公布回购预案，较去年全年增加670家，累计已实施回购1128亿元。

分红频次增加，分红方式和节奏不断优化。共892家上市公司公布一季度、半年度、三季度现金分红预案，较去年同期增加650余家，10余家公司实施特别分红，数十家公司中报分红后再推分红计划。合计现金分红66126亿元，较去年同期增加近4000亿元，增幅超170%。上市公司回报投资者意识和能力的提升，向市场传递积极信号，有利于提振投资者信心，稳定市场预期。

政策红利叠加释放，并购重组日趋升温。今年以来，“科创板八条”和“并购六条”等措施陆续出台，旨在坚持市场化方向、更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。前三季度并购重组活跃度显著提升，近几年持续低迷的态势显著改变。传统产业优化重组升级，新兴产业成并购主领域，产业链整合渐成主流；央国企重整动作频频，多元资本运作更加灵活；体现监管包容度、市场化创新的典型案例不断涌现，并购重组有望成为解决B股遗留问题的有效方式。

(责编：王震、吕骞)

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